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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности до 15 ноября. Напомним, что ранее режим повышенной готовности действовал в крае до 16 октября, затем он был продлен до 31 октября.
Все организации региона обязаны обеспечить соблюдение масочного режима всем: и сотрудникам, и посетителями. Причем, правила обязаны соблюдать как государственные учреждения, так и частные предприниматели.
В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что в стране действует всеобщий масочный режим. Он обязывает использовать индивидуальные средства защиты в общественном транспорте и такси. А также - на автопарковках, в лифтах, во всех общественных местах.
Документ напоминает о строгой необходимости соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
- Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.
Под запретом остаются деловые мероприятия с числом участников более 100 человек.
Запрещено нарушать режим самоизоляции хроническим больным и жителям Кубани, старше 65 лет.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Вениамин Кондратьев ужесточил масочный режим на Кубани. Постановление об этом было подписано 15 октября.
Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент вызывает тревогу, заболеваемость растет. По данным на 29 октября число заболевших в Краснодарском крае выросло на 132 человека. Инфекция выявлена в 25 районах региона.
В Краснодарском крае проводится анализ поздней госпитализации пациентов с коронавирусом. Минздрав Кубани сообщил о том, что проверяет каждый случай.
ЧТО ЕЩЕ ЗАПРЕЩЕНО
По-прежнему в крае нельзя проводить развлекательные мероприятия, и собирать больше 100 человек в одном месте.
Людям старше 65 лет необходимо сидеть дома - соблюдать режим самоизоляции.