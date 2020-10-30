Дожди и холод: Синоптики рассказали, какая погода прогнозируется в Краснодарском крае в начале ноября

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Считается, что золотая осень продолжается до середины осени. Но в Краснодарском крае к этому времени была летняя погода. Да и сейчас, в последние дни осени, температурные отметки бьют все рекорды. Исторический максимум был зафиксирован сразу в нескольких городах края - Анапе, Туапсе, Армавире и на Красной Поляне. Но все это в ближайшие часы изменится - на регион надвигается циклон, который испортит погоду на выходные и принесет с собой холода.

- В большинстве районов края, включая Черноморское побережье и кубанскую столицы, 31 октября и 1 ноября прогнозируем дожди, местами сильные, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светланы Поповой. - Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха постепенно будет понижаться. В субботу, 31 октября, ночью 9-14 градусов, днем отметки начнут ползти вверх - 16-21 градусов, местами до 23.

Ночью 1 ноября 7-12 градусов выше нуля, днем воздух прогреется лишь до 13-18 градусов.

- На следующей недели температура воздуха будет еще ниже - в ночные часы лишь 5-10 градусов, днем столбики термометров покажут 10-15, - добавляет Светлана Попова.

Напомним, ранее МЧС распространило на эти дни экстренное предупреждение. Спасатели рекомендуют без необходимости не выходить из дома. Сотрудники МЧС также рекомендуют жителям города оставаться во время стихии дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае ЧС набирать 101.