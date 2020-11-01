Град в Сочи 1 ноября 2020: на курорт обрушилась непогода

Фото: instagram.com/olegkassikhin

Второй день подряд природа испытывает на прочность Сочи, словно специально нарушая планы туристов, которые рассчитывали в ноябре плескаться в море. В конце октября температурные отметки были такие высокие, что отдыхающие плавали в воде, как будто в августе. А в последний день второго месяца осени курорт буквально заливало.

Сочинцы выкладывали видео сильного ливня, который без остановки шел больше часа. А на побережье из-за скачка температур образовался смерч.

Передышку стихия дала ненадолго. Уже на следующий день над городом вновь сгустились тучи, а через время на курорт обрушился сильный ливень с сюрпризом от матушки-природы. Выпал град в Сочи 1 ноября 2020.

- Кто не успел искупаться на море, можете уже не торопиться. Откладывайте поездку на следующий год. У нас пошел град! - говорит на видео житель Сочи, пытаясь перекричать погодную вакханалию. - Температура воздуха упала до +10. Даже выйти на улицу я боюсь.

Стоит сказать, что для Сочи такое похолодание не характерно. Даже зимой на курорте достаточно тепло. Но из-за ливня воздух в городе особо не прогрелся.

Бомбежка, говорят очевидцы, длилась недолго - минут 15. По словам сочинцев, град хоть и мелкий, но засыпал некоторые улицы так, что земли почти не видно.

Фото: instagram.com/olegkassikhin

НА ЗАМЕТКУ

Ранее МЧС распространило на эти дни экстренное предупреждение. Спасатели рекомендуют без необходимости не выходить из дома. Сотрудники МЧС также рекомендуют жителям города оставаться во время стихии дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае ЧС набирать 101.

Фото: instagram.com/olegkassikhin

БУДЬ В КУРСЕ!

- по возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон, не пользуйтесь электроприборами;

- находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой); - не пытайтесь найти укрытие под деревьями;

- если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой.

- ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше 15.