Фото: instagram.com/sherstnev_egor

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти подростка на приеме у ЛОРа в Анапе. Напомним, трагедия произошла в декабре 2019 года. Тогда отец мальчика Егор Шерстнев придал огласке шокирующие обстоятельства гибели своего сына. Родители изначально обратились к врачу после жалоб ребенка на регулярный насморк.

- На приеме не спросили ни данных, ни историю болезни ребенка, не уточнили, есть ли у сына аллергия на тот или иной препарат, - рассказывал отец мальчика. - Врач, осмотрев мальчика, попросил сделать снимок. После осмотра снимка доктор принял решение делать промывание носовых пазух.

В пресс-службе краевого СУ СК сообщили, что у подростка диагностировали двусторонний гнойный гайморит.

- Медики провели анестезию слизистых носовых проходов, после чего произведена поочередная пункция и промывка правой и левой гайморовых пазух, - сообщали в СУ СК по Краснодарскому краю. - В какой-то момент состояние пациента резко ухудшилось в связи с чем, он был доставлен в реанимацию, где ребенок скончался.

В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Однако, что стало причиной гибели ребенка, так и не было ясно. Предварительно, мальчик умер от шока неизвестного рода.

Все это время отец мальчика пытается добиться справедливости. По его словам, прошло больше полугода, а врач, который проводил прием в тот день ребенку Егора, все еще работает.

Александр Бастрыкин дал указание руководству регионального следственного управления СК РФ проверить все озвученные обстоятельства и в срочном порядке доложить обо всех проведенных к настоящему времени следственных действиях.

Напомним, ранее ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Анапе после промывания носовых пазух у ЛОРа скончался 13-летний мальчик

По его словам, после прокола второй ноздри ребенку стало плохо, он перестал дышать и посинел. Врач начал делать искусственное дыхание, а мать мальчика вывели из кабинета. Через несколько минут подростка увезли в отделение реанимации (подробности)

В Анапе возбудили уголовное дело после смерти подростка на приеме у ЛОРа

В причинах смерти 13-летнего подростка в городской больнице Анапы разбираются следователи. В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (читайте далее)