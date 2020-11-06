Дело вице-мэра Сочи: Иван Бомбергер не сознался в незаконной застройке курорта

Иван Бомбергер

Расследование уголовного дела теперь уже бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера завершено. Оно длилось ровно два года.

24 октября 2018 года в кабинет и домой к чиновнику нагрянули следователи с обыском. Ему вменялось превышение должностных полномочий при строительстве многоквартирного жилого комплекса.

Силовиков также заинтересовала покупка квартиры самим вице-мэром несколько лет назад. За 90 квадратных метров элитной недвижимости на черноморском побережье он по документам заплатил всего 1 млн рублей.

Сейчас все материалы расследования собраны и отправлены для утверждения обвинительного заключения. Если в прокуратуре не найдут противоречий, дело уйдет в суд, а Иван Бомбергер сядет на скамью подсудимых.

- Мы настаиваем на прекращении уголовного преследования в его отношении ввиду отсутствия самого события преступления. Защита располагает результатами судебных экспертиз, проведенных в рамках арбитражных исков о признании выданных разрешений на строительство недействительными. Экспертиза, по словам адвоката, установила, что ЛЭП на участках нет, проектная документация соответствует градостроительным нормам, - говорит защита бывшего замглавы курорта Наталья Митусова.

Напомним, в апреле 2018 года, когда в Сочи и Краснодаре прошла волна арестов чиновников администрации и застройщиков, Иван Бомбергер оказался вне подозрений правоохранителей. Несмотря на то что уже несколько лет занимает ключевую должность в сфере жилищного строительства курорта.

Тогда, весной, за решеткой оказались его коллеги по службе в мэрии первый вице-мэр Мугдин Чермит, заместитель градоначальника Юрий Паламарчук и директор сочинского департамента имущества Владимир Пермяков.

Многие из них уже осуждены и освобождены со своих постов.