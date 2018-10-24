Вице-мэр Сочи Иван Бомбергер задержан правоохранителями

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-24T14:21:45+03:00

Решается вопрос о его аресте

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Заместителя сочинского градоначальника, в данный момент исполняющего обязанности мэра курорта, Ивана Бомбергера задержали. Об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщил источник в силовых структурах.

- Ему вменяется превышение должностных полномочий и выдачу незаконных решений на строительство домов на курорте, - пояснил собеседник "КП"- Кубань".

В квартире Ивана Бомбергера прошли обыски. Кроме того, с утра, 24 октября, недоступен для звонка его рабочий телефон.

Силовиков также заинтересовала покупка квартиры самим вице-мэром несколько лет назад. За 90 квадратных метров элитной недвижимости на черноморском побережье он по документам заплатил всего 1 млн рублей.

Напомним, в апреле этого года, когда в Сочи и Краснодаре прошла волна арестов чиновников администрации и застройщиков, Иван Бомбергер оказался вне подозрений правоохранителей. Несмотря на то что уже несколько лет занимает ключевую должность в сфере жилищного строительства курорта.

Тогда, весной, за решеткой оказались его коллеги по службе в мэрии первый вице-мэр Мугдин Чермит, заместитель градоначальника Юрий Паламарчук и директор сочинского департамента имущества Владимир Пермяков.

В его кабинете тоже работали следователи, но Иван Бомбергер не только сохранил свой пост, но и свободу.

Тем не менее, по информации источника "КП" - Кубань", чиновника арестуют и основания для этого более чем весомые.

СПРАВКА «КП»

Бомбергер Иван Иванович

48 лет, уроженец Республики Казахстан

2 высших образования - инженер-строитель (Акмолинский инженерно-строительный институт, 1993 г.), юрист (раснодарский юридический институт МВД России, 2001 г.).

С 1987 по 1988 гг. работал в МП МК-1 треста «Целиноград-агроспецстрой» монтажником 2 разряда.

С 1993 по 1997 гг. служил в органах МВД города Акмола.

С 1998 по 1999 гг. работал в муниципальном предприятии «Лето» (Краснодар) заместителем директора.

С 2000 по 2013 гг. служил в уголовно-исполнительной системе и органах внутренних дел в УФСИН (Краснодар).

С мая 2013 года по ноябрь 2014 года - директор департамента строительства администрации Сочи.

С ноября 2014 года по январь 2015 года – заместитель мэра Сочи.

С января 2015 года замещает должность заместителя главы Сочи, директора департамента строительства администрации Сочи.

Согласно декларации в 2017 году имел доход в 1,4 млн рублей. Владелец жилого дома (143,9 кв.м), участка земли 1500 кв.м) и квартиры (90,5 кв.м).

Во владении Бомбергера Toyota Highlander, BMW X5, грузовик и надувная лодка.

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