«Его могли похитить!»: брат погибшего основателя Skillbox Игоря Коропова дважды обращался в полицию

Тело Игоря нашли в море. Фото: vk.com/koropovigor

31-летнего Игоря Коропова сооснователя Skillbox, к сожалению, нашли сегодня утром в море. Он утонул практически в том месте, куда в последний раз зачем-то приехал ночью, 1 ноября, во время шторма.

Сейчас все, кто знал и искал Игоря предполагают, что он приехал к пирсу на самокате, чтобы сделать эффектные фото на фоне разбушевавшегося моря. Но пока такая версия все-таки звучит не очень убедительно. Успешный молодой мужчина не слыл падким на впечатления.

К слову, сразу после того, как утром у моря нашли его вещи - самокат и телефон, родные предположили страшное.

- Его могли похитить. А полиция три дня бездействует - такое заявление сделал его брат Денис Коропов в органы, - сообщает "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Между тем, известно, что парня искали в воде и на суше в течение последних пяти дней. На суше местность прочесывали около 200 добровольцев, в том числе коллеги и друзья Игоря, которые находились в Сочи. Морское дно исследовали водолазы, также поверхность воды в акватории прочесывали спасатели на катерах.

Когда были отсмотрены все видео с камер наблюдения, стало понятно, что обратно с пирса Игорь не возращался.

Стоит сказать, что поиски осложнялись штормом, который бушевал последние дни на курорте. Тем не менее 6 ноября волнение моря было уже не таким сильным. В том районе, где пропал парень, занимался тренер по вейкборду с группой. Именно он и заметил тело мужчины в воде. Ориентировочно, его нашли в 250 метрах от порта Имеретинский и в 300 метрах от берега.

- Сейчас тело погибшего доставлено на сушу, на месте работает следователь территориального следственного отдела СКР по краю, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи продолжают проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. С целью установления точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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