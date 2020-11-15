Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 ноября 2020: стало известно, почему врачи так долго едут к пациентам

Данные по коронавирусу в Краснодарском крае

Каждый день цифры, которые сообщает оперштаб, пугают. Количество заболевших COVID-19 все время растет и уже перевалило за 150 человек в сутки. «Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 15 ноября 2020 года.

По данным на 15 ноября, в регионе уже проведено 1550032 лабораторных исследования. С начала пандемии на Кубани коронавирусом переболели 19390 человек. 1664 из них – дети. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 341,6.

Но инфекция не щадит никого. Например, 14 ноября от коронавируса в крае скончались пять человек. Причем все погибшие – люди пожилые. Самому младшему - 67 лет, самому старшему – 79. За их жизнь долго боролись врачи, но, увы, спасти так и не смогли.

В регионе просят жителей соблюдать масочный режим, пожилым людям лучше оставаться дома. Кроме того, на Кубани продлили режим повышенной готовности – он действует до 1 декабря. И, скорее всего, будет еще не один раз продлен.

А тем временем жители региона жалуются на то, что не могут вызвать врача на дом. Скорая к ковидным больным едет сутками. Народ обрывает телефоны горячих линий Минздрава и ругается в соцсетях. Чтобы выяснить, почему скорая помощь так долго едет к больным и что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась, корреспондент «Комсомолки» провела весь день с COVID-бригадой скорой помощи. Вместе с фельдшером ездила по вызовам и слушала жалобы пациентов. Читайте в нашем репортаже: «Один день с COVID-бригадой: почему скорая помощь так долго едет на вызов?»

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