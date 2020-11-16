Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 ноября 2020: количество заболевших продолжает расти

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 ноября 2020
В Краснодарском крае продолжает расти количество заболевших коронавирусом. График больше недели ползет вверх. «Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 16 ноября 2020 года.
По данным на понедельник, 16 ноября, за последние сутки зафиксировано 158 заболевших, из них 15 - это дети. Случаи зафиксированы в 24 районах края.
Инфекция не щадит никого. За выходные умерло 10 человек с COVID-19, у всех были сопутствующие заболевания.
В регионе просят жителей соблюдать масочный режим, не создавать угрозы для тех, кто находится в зоне риска. Кроме того, на Кубани продлили режим повышенной готовности – он действует до 1 декабря. Но, уже нет сомнений, что он будет продлен. В регионе уже объявили запрет на проведение новогодних корпоративных вечеринок, да и праздничных мероприятий в целом.
Жители Кубани обрывают номера «горячих линий» и по несколько часов не могут дождаться «скорую». Корреспондент «Комсомолки» провел весь день с COVID-бригадой медиков и в репортаже рассказала, почему скорая помощь в Краснодаре так долго едет на вызов к пациентам?
Главные цифры по коронавирусу на 15 ноября 2020. Данные с yandex.ru/covid19
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