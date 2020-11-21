Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 ноября 2020: опубликовано постановление о новых ограничениях из-за COVID-19

Опубликовано постановление о новых ограничениях

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 21 ноября 2020 года.

В Краснодарском крае продолжает расти число больных коронавирусом. Очередной сегодняшний антирекорд - 172 зараженных. Но ситуация осложняется еще и тем, что настало время сезонных простуд. По словам эпидемиологов, только за неделю зараженных ОРВИ и гриппом стало больше на 7,5 процентов. Эти инфекции снижают иммунитет и позволяют ослабленному организму подхватить COVID-19.

Власти Кубани отреагировали на подъем заболеваемости. В Краснодаре прошло заседание оперштаба. Его итог: в Краснодарском крае не будет праздничных гуляний у Елки из-за COVID-19. На заседании оперативного штаба призвали не рисковать здоровьем своим и близких. Официальное постановление на этот счет опубликовано и вступило в силу.

Одновременно из аптек Краснодара пропали лекарства для зараженных коронавирусом. В дефиците - один из препаратов, применяющийся не только для ковидных больных, но и пациентов с заболеваниями крови.

В Сочи особо готовятся к предстоящему горнолыжному сезону, который пройдет с соблюдением всех предписанных санитарных норм.

– Особое внимание – зимним курортам Красной Поляны. Необходимо обеспечить наличие в аптеках города антибиотиков и противовирусных средств, – сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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