В Краснодаре наградили подростка, спасшего 8-летнего школьника от женщины с молотком

Фото ГУ МВД по Краснодарскому краю

В начале ноября на 8-летнего школьника, шедшего на занятия в лицей № 4 в Краснодаре на улице Стасова, напала странная и весьма агрессивная женщина.

Она схватила мальчика и потащила его во во двор одного из домов. В руках у злобной гражданки был молоток.

Мать школьника умоляла его отпустить, но нападавшая явно не планировала этого делать, угрожая молотком матери и ее сыну.

Как выяснилось впоследствии, на ребенка напала страдающая психическим заболеванием 57-летняя бывшая заведующая кафедрой педиатрии Медицинской академии.

На счастье, рядом оказался 17-летний ученик 11-го класса лицея Дмитрий Каверзин. Молодой человек не растерялся, и выхватил молоток из рук обезумевшей женщины. Воспользовавшись ее замешательством, сбежать смог и 8-летний школьник.

- На раздумья не было времени, пришлось принимать решение исходя из ситуации. Считаю, что это не проявление героизма с моей стороны, а просто реакция на реальную угрозу окружающим. А также считаю необходимым вмешаться в происходящее, так как на месте этих людей могли быть родные любого из нас, – рассказал Дмитрий Каверзин.

Фото ГУ МВД по краю

Полицией по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)

Отважный краснодарский школьник за спасение ребенка награжден благодарственным письмом от ГУ МВД по региону.