Соцсети заполонили фотографии Краснодара в густом тумане

Верхушки деревьев окутало белой пеленой. Фото: КП-Кубань

Утром 27 ноября Краснодар погрузился в густой туман. Дымка окутала город из-за резкой смены температур. Ночью заморозки давили около -1 градуса, а утром температура подскочила до +8 градусов. Днем синоптики обещают до +15 градусов тепла.

Размытыми в городе кажутся все здания. Фото: КП-Кубань

- 27 ноября в Краснодаре без осадков. В низинах и у водоемов ночью и утром ожидается густой туман, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жители Краснодара этой осенью впервые любуются таким густым туманом. Фото: КП-Кубань

Соцсети заполонили фотографии, на котором улицы города оказались окутаны «молоком» в воздухе. Настолько густой туман в столице Кубани этой осенью видят впервые.

Густая пелена наблюдается во всем регионе. Водителей просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах, особенно в утренние часы. Туман ожидается еще в ближайшие дня.

Стоит отметить, что без последствий из-за погоды не обошлось. Утром 27 ноября в краевом центре из-за густой дымки не смог приземлиться самолет. Пассажиры летели в Краснодар из Нижневартовска. Авиарейс пришлось развернуть на запасной аэродром в Ростов.

Также утром случилось авария с шестью погибшими. В Выселковском районе столкнулись многотонный КамАЗ и пассажирская «Газель». Одной из причин аварии называется плохая видимость на трассе из-за густого тумана.