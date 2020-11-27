Фото с места аварии: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Туман мог стать причиной ДТП с шестью погибшими на Кубани утром 27 ноября 2020 года. Авария произошла на пятом километре трассы Выселки – Кирпильская около 8:25. В этом месте столкнулись многотонный КамАЗ и пассажирская «Газель».
КамАЗ протаранил Газель на Кубани. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
- По предварительным данным водитель автомобиля «Газель» при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КАМАЗ. В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались 6 человек, еще четверо доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Место, где произошло ДТП с шестью погибшими 27 ноября 2020
Фото: Яндекс. Карты
В районе аварии утром 27 ноября был туман, который мог затруднить видимость водителям. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и спасатели.
- Дорога не перекрыта, организованно реверсивное движение. К ликвидации последствий ДТП привлечены 35 человек, 11 единиц техники, - уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото с места аварии с шестью погибшими на Кубани
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020: КамАЗ протаранил пассажирскую «Газель»
- По предварительным данным водитель автомобиля «Газель» при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КАМАЗ. В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались 6 человек, еще четверо доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю (подробности)
«Газель» с рабочими была грузовой, в ней ехали 15 человек
Предварительно установлено, что автомобиль марки «Газель», перевозивший 15 работников, не предназначенный для пассажироперевозок, при осуществлении маневра на трассе «Выселки-Кирпильская» допустил касательное столкновение с груженым «Камазом» (подробности)
Фото с места ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020: тела разбросало по дороге
Удар был такой силы, что тела разлетелись по проезжей части. У погибших не было никаких шансов выжить – они получили тяжелейшие травмы (подробности)