Фото с места аварии: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Туман мог стать причиной ДТП с шестью погибшими на Кубани утром 27 ноября 2020 года. Авария произошла на пятом километре трассы Выселки – Кирпильская около 8:25. В этом месте столкнулись многотонный КамАЗ и пассажирская «Газель».

КамАЗ протаранил Газель на Кубани. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- По предварительным данным водитель автомобиля «Газель» при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КАМАЗ. В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались 6 человек, еще четверо доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Место, где произошло ДТП с шестью погибшими 27 ноября 2020 Фото: Яндекс. Карты

В районе аварии утром 27 ноября был туман, который мог затруднить видимость водителям. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и спасатели.

- Дорога не перекрыта, организованно реверсивное движение. К ликвидации последствий ДТП привлечены 35 человек, 11 единиц техники, - уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото с места аварии с шестью погибшими на Кубани

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020: КамАЗ протаранил пассажирскую «Газель»

- По предварительным данным водитель автомобиля «Газель» при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КАМАЗ. В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались 6 человек, еще четверо доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю (подробности)

«Газель» с рабочими была грузовой, в ней ехали 15 человек

Предварительно установлено, что автомобиль марки «Газель», перевозивший 15 работников, не предназначенный для пассажироперевозок, при осуществлении маневра на трассе «Выселки-Кирпильская» допустил касательное столкновение с груженым «Камазом» (подробности)

Фото с места ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020: тела разбросало по дороге

Удар был такой силы, что тела разлетелись по проезжей части. У погибших не было никаких шансов выжить – они получили тяжелейшие травмы (подробности)