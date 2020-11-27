Фото с места ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020: тела разбросало по дороге

Тела погибших разбросало по дороге
Появились первые фотографии с места ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020. В аварии с КамАЗом и «Газелью», в которой ехали рабочие, погибли шесть человек.
Фото: прислано очевидцем
Удар был такой силы, что тела разлетелись по проезжей части. У погибших не было никаких шансов выжить – они получили тяжелейшие травмы.
Фото: прислано очевидцем
По предварительным данным, еще четыре человека доставлены в ЦРБ Выселковского района. Им оказывают необходимую помощь.
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Прокурорская проверка уже выяснила, что «Газель» не была предназначена для перевозки пассажиров, в фургоне находились 15 рабочих. По итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В районе ДТП утром 27 ноября был туман.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020: КамАЗ протаранил пассажирскую «Газель»
- По предварительным данным водитель автомобиля «Газель» при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КАМАЗ. В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались 6 человек, еще четверо доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю (подробности)
«Газель» с рабочими была грузовой, в ней ехали 15 человек
Предварительно установлено, что автомобиль марки «Газель», перевозивший 15 работников, не предназначенный для пассажироперевозок, при осуществлении маневра на трассе «Выселки-Кирпильская» допустил касательное столкновение с груженым «Камазом» (подробности)