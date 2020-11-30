Прогноз погоды на декабрь 2020 в Краснодарском крае: какую погоду ждать в первый месяц зимы

Зима не удивит теплом жителей Кубани Фото: Евгения ГУСЕВА

Стал известен прогноз погоды на декабрь 2020 в Краснодарском крае. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра России. По их сведениям, средняя температура воздуха в регионе будет колебаться в районе многолетних значений.

Первые дни зимы будут в меру холодными. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 5, в юго-восточных предгорьях до минус 4, днем - от 2 до 7 тепла. При этом не порадуют жителей Кубани ветер, порывы которого могут достигать 14-19 метров в секунду.

На Черноморском побережье зима будет мягче. В первые дни зимы ночные температуры будут колебаться от 3 до 8 градусов, днем от 7 до 12, а в Сочи и Адлере до +15.

В период до 9 декабря средняя температура воздуха в Краснодарском крае составит от 0 до 4 градусов выше ноля. Существенных осадков не ожидается, однако дожди и мокрый снег возможны в середине недели.

Похожий режим погоды сохранится до конца месяца.

В середине декабря в Краснодарском крае возможны дожди, сильных морозов ждать пока не стоит, однако прогноз предварительный и по ходу месяца может изменяться. В Краснодаре привычной температурой в декабре будет от 4 до 7 тепла с ночными заморозками.

В Сочи морозы будут только в горах, а на побережье температура будет колебаться в районе 10 градусов выше ноля. В Новороссийске, Геленджике и Анапе к концу месяца возможен сильный ветер.

Первые прогнозы говорят о том, что к Новому году ситуация существенно не изменится, а, значит, 31 декабря, скорее пройдет дождь, чем снег. За зимней сказкой придется ехать в предгорные и горные районы Адыгеи и Краснодарского края.