«Можно пробраться, не замарав туфли»: 50 млн рублей экс-министр Дагестана закопал рядом с «крутыми» могилами

55 млн рублей лежали в укромном тайнике Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

В СИЗО силовики продолжают допрашивать 40-летнего топ-менеджера крупной электросетевой компании Краснодара, который вмиг прославился на все страну тем, что закопал 50 млн рублей на городском кладбище. Но до того, как занять кресло заместителя гендиректора этого предприятия, мужчина работал министром инвестиций и замом председателя правительства республики Дагестан.

У следователей сейчас к подозреваемому много вопросов – откуда у него столько денег и не прячет ли он еще где крупную сумму?

Вообще, на карандаш сотрудников ФСБ топ-менеджер электросетевой компании попал еще осенью. Тогда на заместителя гендиректора предприятия настучал силовикам его же подчиненный. Мужчина как-то сказал своему начальнику, что у него большие проблемы с законом. Но тот пообещал решить их за 10 миллионов рублей. Мол, через посредника передаст деньги тому, кому надо, и уголовное дело в отношении сотрудника просто закроют.

- Дайте мне несколько дней, соберу деньги, - попросил сотрудник у начальника. И когда вышел из его кабинета, пошел сразу к силовикам. А уже передача денег шла под чутким руководством оперативников. Тогда же топ-менеджера и задержали, а в кабинете у него нашли 10 млн рублей, дорогие часы и несколько пачек с долларами.

А вот что именно за дело, которое обещал своему сотруднику решить экс-министр Дагестана, оперативники не говорят. Мол, тайна следствия. Не известно также и то, будут ли какие послабления сотруднику, сдавшему крупную птицу силовикам.

Но через месяц после того, как в кабинете у мужчины нашли приличную сумму, кто-то из его окружения проболтался: мол, есть еще тайник с наличкой. И указал место на городском кладбище.

Когда могилу раскопали, нашли целый мешок денег, в котором пачками по 5000 рублей лежали 50 млн. Сейчас этот участок на погосте называют самым дорогим в России.

Корреспондент «Комсомолки» съездил на кладбище, чтобы увидеть эту могилу, а заодно выяснить, почему именно в этом месте экс-министр Дагестана закопал «клад».

ИСКАЛИ ПО ОПЕРАТИВНОМУ ВИДЕО

Славянское кладбище Краснодара – это почти что целый город. Оно настолько огромное, что искать ту самую могилу – все равно, что искать иголку в стоге сена. Но нам помогло оперативное видео ФСБ России по Краснодарскому краю. На кадрах – могилы, огороженные высоченными заборами, а за ними – маленький и неприметный участок. Вот оперативники идут по аллее, сворачивают за высокую серую ограду и, проходя черные мраморные памятники, останавливаются на клочке земли, на которой и могильного холма нет, лишь невысокое металлическое ограждение.

За белым листом металлопрофиля было скрыто место клада Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Еду по главной аллее кладбища, ищу те самые высокие серые могильные заборы. На Славянским погосте дороги широкие, запросто могут проехать два автомобиля в разные стороны. Похожих, как на видео, оград не вижу. Двигаюсь дальше, постоянно сворачивая в разные стороны, может, там найду нужную могилу.

И примерно через полчаса поисков (даже не пришлось выходить из машины), вижу похожие могилы, как на том самом видео от оперативников.

Тайник был спрятан недалеко от дороги Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Место – просто идеальное для тайника! За обнесенной высоченным забором из профнастила усыпальницей четы по фамилии Мурадян – та самая могила. Совершенно неприметная. Хотя она даже очень скромная на фоне тех памятников, что ее окружают. Но именно за забором соседней могилы ее совсем не видно. Первый плюс этого тайника – он скрыт от посторонних глаз, как и должно быть. Хоть днем приезжай и копай – никто тебя не увидит.

Еще недавно здесь лежала крупная сумма, о чем никто не догадывался Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

- К тайнику можно пробраться, не замарав туфли, - подумал я, когда пошел по бетонным дорожкам к нужному месту. Это второй плюс тайника! А уж топ-менеджер точно всегда в костюме и в начищенных ботинках.

Сама могила, возле которой и были спрятаны 50 млн рублей, чистая, травой не заросшая. Видно, что за ней ухаживают. Но на ней нет никакого памятника, лишь тоненький черный металлический крест с двумя старенькими табличками, на которых написаны имена упокоившихся тут – Никитина Вера Матвеевна и Никитин В.А. Оба были похоронены тут еще в начале 2000 годов.

Могила очень неприметна Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

Фамилия точно не топ-менеджера электросетевой компании. Может, это его дальние родственники?

Пакет был закопан неглубоко. Фото: скриншот оперативной съемки

- Там, где мужчина закопал деньги, могила не его родственников и даже не знакомых, - пояснил позже источник в правоохранительных органах региона. - На что он ориентировался, когда выбирал место, оперативники пока не знают, сам он показаний не дает. И о месте рассказал не он сам. Наводку дал один из его приближенных.

Кстати, рядом с местом, где были спрятаны деньги, находится и аллея, на которой похоронены герои России, чиновники, депутаты, и разные известные личности. Аллея эта - прямо через дорогу. Видимо, все же, экс-министр Дагестана выбирал поближе к элите, ну и чтобы не далеко было идти.

Напротив тайника - элитный участок Славянского кладбища Фото: Дмитрий ТУРЧЕНКО

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За ниточки этого дела силовики тянули долго, пришлось копать глубоко, пока не вырыли целый мешок с миллионами. А начиналось все очень банально. Заместитель генерального директора краснодарских электросетей узнал, что один из его подчиненных проходит по какому-то делу (по какому именно, силовики не говорят) и вызвался помочь сотруднику решить все его проблемы. Правда, за 10 млн рублей. Мол, эту сумму он передаст человеку, который все и решит. Сотрудник согласился, но попросил время, чтобы найти эту приличную сумму. И спустя несколько дней пришел в кабинет к начальнику уже с меченными деньгами. Замгендиректора компании тогда же и задержали (подробности)