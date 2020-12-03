Пять кубанских судей получили дисциплинарные взыскания за нарушения

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Квалификационная коллегия судей Краснодарского края провела очередное заседание. Были рекомендованы кандидаты на должность судьи, дали добро принять почетную грамоту, некоторые судьи прекратили свои полномочия, а некоторые получили дисциплинарные взыскания.

В этот список попали аж пять служителей Фемиды. Речь идет о судье Горячеключевского городского суда Александре Дзигарь, судьях Ленинского районного суда Новороссийска Оксане Спорчич и Светлане Пупыниной, судье Ленинского районного суда Краснодара Вячеславе Рядневе и судье Арбитражного суда Краснодарского края Юлии Григорьевой.

Как выяснилось, Совет судей Краснодарского края обратился в краевую Квалификационную коллегию судей с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности служителей Фемиды.

- Удовлетворено пять обращений, - говорят «КП» - Кубань» в ККС. - На судей наложены дисциплинарные взыскания в виде замечания.

Это наименее строгое дисциплинарное взыскание. По всей видимости, коллегия пришла к выводу о возможности ограничиться устным порицанием действий судей.

В чем именно провинились судьи, в Квалификационной коллегии судей края не уточняют. Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», основанием для привлечения судей к дисциплинарной ответственности явилось нарушение законности при рассмотрении судебных дел, в основном, пропускались сроки.

Напомним, ранее Верховный суд признал законным решение об увольнении «золотой судьи» Елены Хахалевой. Судебная инстанция постановила отказать в удовлетворении ее жалобы на решение Высшей квалификационной коллегии.

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