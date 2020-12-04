«Детектор правды» прошла заслуженный учитель Кубани Анна Бойко

Учитель русского языка и литературы гимназии №23 Краснодара Анна Бойко

Анна Бойко – заслуженный учитель Кубань, преподаватель русского языка и литературы в краснодарской гимназии №23. Анна Ивановна прошла наш «Детектор правды» и рассказала, как стать заслуженным учителем, нужно ли уходить педагогам в бизнес, чего не хватает современной школе, изменится ли система образования через 10 лет и многое другое.

Что такое «Детектор правды»? Мы не спрашиваем у гостей о творческих планах, не просим подбить итоги года – мы задаем вопросы, которые покажут человека совершенно с другой стороны. «Детектор правды» проходят политики, чиновники, блогеры, деятели культуры и искусства, урбанисты, активисты, музыканты и многие другие.

Мы спросили у заслуженного учителя Кубани:

- Двоечниками рождаются или становятся?

- Их создают, - честно ответила Анна Бойко.

- Какую бы книгу вы вернули в школьную программу?

- «Сын полка» Валентина Катаева, - сказала Анна Ивановна.

О том, чему педагог учится у детей, сидит ли она в «Одноклассниках», какую книгу сейчас читает и многое другое – в нашем «Детекторе правды»,

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