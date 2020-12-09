Будут ли введены новые ограничения из-за коронавируса в Краснодарском крае на новогодние праздники

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ежедневный прирост числа заболевших COVID-19 по-прежнему наблюдается на Кубани. Пока же ситуацию оценивают как стабильную. По крайней мере, на фоне других регионов Краснодарский край – на верхних строчках.

- Сложная ситуация у нас в северных территориях, это и Архангельская область, где я уже была, и там наступила определенная стабилизация, но пока нет явного снижения. Это и Республика Коми, и самая сложная ситуация сегодня - это Республика Карелия, - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольской правды». - Самые стабильные цифры в Татарстане, они идут с самого начала такие, в республике Чечня, в Краснодарском крае.

За сводками от краевого оперштаба жители Краснодарского края следят внимательно – вдруг кривая пойдет вверх и в связи с этим «гайки закрутят» сильнее? Регионы, отмеченные Роспотребнадзором как неблагоприятные, уже подумывают вводить дополнительные ограничения. Речи о полном или частичном локдауне или карантине нет, власти должны опираться от ситуации в регионах. Например, перевести учащихся на удаленку или ограничить работу некоторых организаций.

Жителям Кубани беспокоиться не стоит, во всяком случае, пока. Новых ограничительных мер не планируется, но все будет зависеть от эпидобстановки. На данный момент запрет наложен на все массовые увеселительные мероприятия, в том числе корпоративы и утренники, не открылись кинотеатры, а клубы и рестораны работают до полуночи. В регионе также сохраняется масочный режим – повязки нужно носить в общественных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что еще в одном регионе отменили Новый год из-за коронавируса. Такое решение власти Адыгеи приняли из-за роста числа заболевших.