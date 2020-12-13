На Кубани похоронили убитую в Армавире девушку и ее маленького брата

Вика с братом Димой. Фото: соцсети

26-летнюю Викторию Макарову и ее 9-летнего брата Диму похоронили в станице Новоалексеевской Курганинского района. Именно здесь и жила убитая отвергнутым мужчиной девушка.

26-летняя Вика погибла в Армавире. Ее убил 32-летний возлюбленный Акшин Гусейнов и рассказал об этом в видеообращении, которое отправил в один популярный паблик во ВКонтакте. Ролик – жуткий. На фоне ванны, в которой лежала окровавленная Вика.

- Я адекватный, я в себе, убил ее в гневе, - совершенно спокойно говорит на камеру Гусейнов. За его спиной – все в крови. – Она призналась мне в измене. Говорила, что она свободная девушка, что мы не живем вместе. Хотя виделись часто, проводили ночи, я давал ей деньги, покупал новые вещи. Я думал о нашем будущем и строил планы. Убил я ее потому, что понимал, что обратного пути нет.

Размышления бизнесмена Акшина Гусейнов уместились в восьмиминутный ролик, на котором он в подробностях описал все свои действия и то, что собирается сделать дальше.

- Я сейчас что сделаю? Поеду к ее маленькому брату и буду очень больно делать ему, а затем задушу, в крови я пачкаться больше уже не хочу. Потом сяду в ее машину и поеду на море. Я хочу умереть…

После этого зверь сел в машину и поехал в соседнюю станицу, что в 30 минут езды от Армавира. Было уже поздно (ролик появился в сети после двух ночи), 9-летний брат Виктории Макаровой Дима уже спал. Родители мальчика вместе не живут, его воспитывает одна мама, она работает на АЗС и в ту ночь была на смене. Дима был дома один. Он, сонный, и открыл дверь своему убийце…

Акшина Гусейнова объявили в федеральный розыск

С ребенком Гусейнов поступил так, как говорил на видео. А потом сел в черную «Шевроле Лачетти» и поехал в Джубгу. Пусть занял 3, 5 часа. На берегу моря изверг и пропал. Его объявили в федеральный розыск и сейчас ищут.

Хоронили Вику и ее девятилетнего брата в закрытых гробах всей станицей Новоалексеевской. Сюда Вика часто приезжала к своей семье.

- Когда Вика окончила станичную школу, то уехала в Армавир учиться на экономиста, - рассказывают соседи девушки. - Когда окончила вуз, устроилась продавцом в магазин обуви, но часто приезжала домой, она водила машину. На ее «Шевроле» этот ублюдок и уехал после убийства.

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