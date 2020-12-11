Почему полиция не приехала спасать 9-летнего мальчика, убийца которого анонсировал расправу в прямом эфире

Мальчика Гусейнов убил попутно

Этой ночью, 11 декабря, пользователи соцсетей не спали совсем. На их глазах разыгрывалась страшная трагедия в духе американского кровавого фильма ужасов. 32-летний Акшин Гусейнов 10 минут рассуждал о судьбах мира и своем будущем на фоне ванны с кровью, в которой плавало тело его 26-летней сожительницы Виктории Макаровой.

Многие прилипли к экранам своих смартфонов, кое-кто догадался позвонить в дежурную часть полиции. Но никто не смог предотвратить следующего и еще более шокирующего убийства Гусейнова - 9-летнего мальчика, младшего братика любовницы Вики.

- Я буду ломать его пальцы, выкручивать колени, у буду убивать его мучительно, - анонсирует Гусейнов страшные муки для ребенка за несколько часов до этого. Но если убийство девушки он объясняет изменой, то что им движет по отношению в мальчику, пока только предположения.

В это время кто-то ведет перепалку под этим постом, но никто не торопится спасать ребенка.

Мама, Дима и Вика

- Было полное ощущение нереальности происходящего. Все подумали, что это какая-то жуткая постановка. Мы все знаем Акшина. Он в универе слыл очень популярным среди женского пола. Никто не думал, что он съедет с катушек из-за бабы, - говорят "КП" - Кубань" теперь его друзья.

Между тем, представитель золотой молодежи Армавира Гусейнов, владеющий собственным пейнтбол-клубом, садится в машину убитой любовницы и едет в станицу Новоалександровскую в соседнем Курганинском районе. Здесь в своей кроватке мирно спит 9-летний Дима.

- Кто-нибудь звонил в полицию? - трезвеют наконец подписчики пабликов, кому на ночь глядя Гусейнов отправил свой треш-контент. - Там сказали, что уже как минимум с десяток людей позвонили.

В это время Гусейнов поднял с кровати ребенка, который, как на грех, остался дома один. Мать Виктории и Димы была в эту ночь на работе в больнице.

Над мальчиком он измывался долго. Сделал с ним все, о чем так красочно рассказывал в соцсетях. Потом "задокументировал" преступление на камеру мобильного телефона (опубликовать фотографии мы не можем) и снова отправил в в публичное пространство.

Но и это было непоследнее его сообщение. Акшин Гусейнов успел напиться и покататься по Армавиру. А потом еще почти 300 километров преодолеть до Черного моря в Джубге, не встретив на своем пути ни души. О чем тоже свидетельствуют соцсети.

Странно, что среди подписчиков тг-каналов, в прямом эфире следивших за передвижениями и действиями убийцы, не нашлось ни одного правоохранителя.

Это расстояние преодолел убийца после того, как убил мальчика в прямом эфире. Его никто не остановил. Яндекс/карты

Однако никаких комментариев по этому поводу в полиции не дают.

- Сейчас ведутся поиски подозреваемого в убийстве. Это вся информация. Остальное - в следственный комитет, - пояснили "КП"-Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Они уже анализируют все обстоятельства в рамках уголовного дела об убийстве с особой жестокостью. Всем службам в нем будет дана оценка.