У него могла быть скрытая шизофрения: психиатр об убийце девушки и ее брата в Армавире

Акшина Гусейнова продолжают искать.

- Я хочу сразу всем сказать - я адекватный, я в себе, - снимая себя на камеру на фоне убитой возлюбленной, заявляет Акшин Гусейнов. - Убил ее в гневе, да.

Затем парень спокойным голосом продолжает рассказывать, как это все произошло. По его словам, 3 декабря Виктория призналась в измене, причем встречи были неоднократно и длятся эти отношения с августа.

- Я давал ей постоянно деньги, покупал новые вещи. Я заботился о ней, старался сделать так, чтобы все было хорошо. Убил я ее не из-за измены, - продолжает мужчина свою чудовищную исповедь. - Убил потому, что понимал: обратного пути нет.

Эксперт невербального поведения крайне удивлена реакцией и поведением мужчины в видео.

- У него очень большие проблемы с самооценкой. Сложно сказать, завышена она или занижена, но человек живет по принципу ему все должны. То, что девушка поступила не так, как ему хотелось, вывело его из себя, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» психолог-физиогномист, эксперт по невербальному поведению Светлана Филатова.

Ущемленное эго, по мнению специалиста, и стало причиной жестокой расправы.

- У него, кстати, ямка на подбородке, это явный признак того, что он хочет признания со стороны социума. Стоит сказать, у многих маньяков она есть. Их мотив - больное ЭГО требует удовлетворения. В его жизни есть большие проблемы - где-то он не самоутвердился. Свою злобу он выместил на своей девушке. На такие крайние меры идут не все. Но в данном случае его посыл был такой: «Я накажу, нельзя меня обижать!», - добавляет Светлана Филатова.

Тем временем некоторые эксперты считают, что у него могла быть скрытая шизофрения.

- У него может быть банальная шизоидная психопатия или шизоидная расстройство личности, либо психопатоподобное поведение, - говорит «КП» - Кубань» врач-психиатр Виктор Косенко. - Не исключено, что у мужчины могло быть тяжелое эндогенное заболевание, в основном это шизофрения. Во время острого состояния могла вызвать неадекватную поведенческую реакцию.

По словам психиатра, есть большие сомнения в его психическом здоровье, но это еще не говорит о том, что Акшина могут признать невменяемым. В данном случае, он мог отдавать отчет своим действиям, а потому принудительного лечения он может избежать.

Пока же правоохранители занимаются поисками самого беглеца. Последнее, что известно, - он скрылся на Черноморском побережье. Именно там нашли его машину, самого мужчину пока не обнаружили.

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