Как умер жестокий убийца ребенка и девушки из Армавира: его тело нашли на берегу Черного моря

32-летний Акшин Гусейнов убил ребенка и девушку в Армавире самым изощренным способом

Вчера, 14 декабря, спустя 4 дня активных поисков, на берегу Черного моря у Новороссийска нашли тело 32-летнего Акшина Гусейнова, убившего девушку и ее брата.

Еще до официального комментария правоохранительных органов, сомнений у нашедших труп утопленника не было. Это армавирский изверг.

- Никаких следов насильственной смерти, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

При жизни в своем ужасающем видеобращении в ночь на 11 декабря на фоне ванны с кровью, в которой плавало тело его бывшей возлюбленной 26-летней Виктории Макаровой, он планировал отправиться к морю. И судя по всему, в деталях осуществил свой адский план, убив сначала сожительницу, а потом ее 9-летнего брата изощренным способом. Спустя несколько часов после страшных преступлений, на берегу в Джубге был найден автомобиль Вики, на котором к морю приехал Гусейнов. В машине следователи нашли документы, деньги и банковские карточки. Это говорило о том, что бежать он не собирался.

Практически сразу после обнаружения тела следователи заявили - это подозреваемый в двойном убийстве.

- В тесном взаимодействии с сотрудниками "Кубань-Спас", следователи получили сведения о температуре воды в Черном море и имеющихся течениях, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - Полученная от специалистов и проанализированная следователем схема течений в море указывала на то, что тело может быть обнаружено в пределах трех суток в районе Новороссийска.

Пока неизвестно, кто из близких Гусейнова приедет в Краснодар опознавать его тело.

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