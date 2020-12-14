Найдено тело Акшина Гусейнова, убившего возлюбленную и ее брата

Опознать личность найденного человека пока невозможно.

14 декабря, спустя 4 дня активных поисков, стало известно, что найдено тело, предположительно, Акшина Гусейнова, убившего девушку и ее брата. Мужчину, по некоторым данным, обнаружили у берегов Новороссийска.

- Есть информация, что тело без верхней одежды найдено за Широкой балкой. На мужчине только брюки и обувь. Вещи, действительно, могли слететь с него, например, если море немного штормило, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах региона. - На месте работают следователи, в том числе представители из Москвы, спасатели.

Говорят, чтобы установить личность погибшего, необходима экспертиза. Однако у большинства правоохранителей нет сомнений в том, что найденный человек, - Акшин Гусейнов.

У большинства правоохранителей нет сомнений в том, что найденный человек, - Акшин Гусейнов.

Напомним, в день преступления 32-летний мужчина записал видео, где обещал уехать к морю и покончить с собой. Позже его машину нашли около одного из пляжей Джубги Туапсинского района. Следователи говорили, что поиски Гусейнова будут продолжаться до тех пор, пока он не будет обнаружен. Живой или мертвый.

Отметим, что его искали не только на берегу, но и с воздуха. Были предположения, что подозреваемый может скрыться в лесу, инсценировав свою смерть. Для поисков задействовали квадрокоптеры.

Тело мужчины нашли в 90 километрах от места гибели.

Все спасательные службы курортов Краснодарского края были оповещены о работе. Тело мужчины могло унести течением. Предположения специалистов оказались верны - изверга нашли в 90 километрах от того места, где он решил свести счеты с жизнью.

- В тесном взаимодействии с сотрудниками "Кубань-Спас", следователи получили сведения о температуре воды в Черном море и имеющихся течениях, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - Полученная от специалистов и проанализированная следователем схема течений в море указывала на то, что тело может быть обнаружено в пределах трех суток в районе Новороссийска.

В итоге, по словам следователей, 14 декабря подозреваемого удалось найти.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления СКР по краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кубани подозреваемого в убийстве девушки и ее брата ищут с помощью квадрокоптеров

Сейчас все силы направлены на розыск подозреваемого. Акшина Гусейнова ищут по всему Краснодарскому краю (читайте далее)

«Он сделал ей предложение, но свадьба сорвалась»: Сестра погибшей девушки рассказала о ее отношениях с убийцей

По словам родных, о каких-то конфликтах между молодыми людьми родственники не знали, как и о том, была ли агрессия со стороны Акшина раньше [читайте далее]

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Почему полиция не приехала спасать 9-летнего мальчика, убийца которого анонсировал расправу в прямом эфире

Пока экстренные службы спали, неудачливый любовник хвастал своими "победами" над девушкой и ребенком в соцсетях [подробнее]