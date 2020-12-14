Если мертв, то «ждать» тело только через 10 дней: где может находиться убивший девушку и ее брата Акшин Гусейнов

Cбежавшего Акшина пока не нашли.

Накануне днем в последний путь проводили убитую Викторию Макарову и ее маленького брата. Проститься с ними пришла вся станица. От чудовищного убийства, о котором в подробностях рассказывал на видео отморозок, у всех людей мурашки по коже.

Викторию и ее брата похоронили в родной станице.

- По данным правоохранительных органов, мы слышали шум и не отреагировали. Это ложь! На нас льется шквал грязи, но мы не могли ничего слышать, потому что он ей изначально связал руки, вставил в рот кляп и издевался, - говорит «КП» - Кубань» жительница Армавира Наталья Балыкина.

О том, что произошло, жильцы дома узнали лишь, когда на этаже были правоохранители.

- Эту девушку мы раньше видели. Вместе с Акшином они выгуливали собаку. Но последний год он жил один, - продолжают соседи.

После зверств мужчина сел в черную «Шевроле Лачетти» и поехал в Джубгу. Здесь он планировал свести счеты с жизнью.

- Буду плыть столько, насколько у меня хватит сил, - заявляет он в своей жуткой видеоисповеди.

На берегу моря изверг и пропал. На кадрах видео с камер наблюдения видно, как мужчина выходит из иномарки. Он – в одежде, но босой. В таком виде он скрывается из объектива камер.

В объектив камер видеонаблюдения попало, как Акшин выходит из машины босой и направляется в сторону моря.

Утром 11 декабря силовики нашли машину, но она была пустой. Самого подозреваемого ищут уже три дня. Его объявили в федеральный розыск.

- По поручению и.о. руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова на местах происшествий работали следственные группы из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов, - пояснили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Сейчас все силы направлены на розыск подозреваемого.

Поиски Гусейнова будут продолжаться до тех пор, пока он не будет обнаружен. Живой или мертвый. Его ищут не только на берегу, но и с воздуха. Для этого задействовали квадрокоптер.

- Сейчас вода в море холодная, держится на отметках 5-7 градусов. Если он утонул, то тело стоит «ждать» не раньше, чем через 10 дней. Хотя бывали в моей практике случаи, когда находили человека спустя 21 день. Но сейчас вряд ли всплывет, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель аварийно-спасательной службы «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров. – Где конкретно он может находиться, сказать сложно, все зависит от направления ветра и его силы. Предполагаю, что мужчину может отнести от Джубги в сторону Геленджика. Может прибить к берегу.

Стоит сказать, что тело Акшина Гусейнова могут и вовсе не найти.

- Он мог привязать к ноге какой-то груз, например, камень. Если был в одежде, мог положить в карманы куртки. В таком случае поиски ни к чему не приведут, - добавляет Алексей Одеров.

Однако некоторые специалисты, в том числе и среди правоохранительных органов, предполагают, что ублюдок все еще жив.

- По опыту могу сказать, что человек, который собирается свести счеты с жизнью, так публично об этом не заявляет. Конечно, в данном случае есть много факторов, которые могли повлиять на его решение. Тем не менее, для человека, который хочет умереть, он слишком хорошо все продумал. Жуткие видео сбросил через несколько часов после убийства, не исключаем, что это было, когда он мог находиться уже на побережье. Здесь оставил машину. Да он вышел из нее и направился в сторону моря, однако самого момента, как он входит в море или бросается в воду с обрыва, нет. Потому утверждать, что он мертв, нельзя, - говорит «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Жители Туапсинского района считают, что мужчина мог скрыться в густом лесу, который находится рядом. Ведь не зря он выбрал именно это место, чтобы исчезнуть.

- Возможно, он залег на дно. Ждет, когда поиски затихнут, чтобы затем скрываться у друзей или незаконно покинуть территорию края, а далее перебраться в одно из соседних государств, - продолжает источник в правоохранительных органах.

Вот только планы у силовиков другие – поиски не прекратят, пока не найдут. Более того, правоохранители готовы открыть огонь при необходимости, если подозреваемый окажет сопротивление.

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