Кадр из оперативной съемки. Фото: СК России.

Видео с места обнаружения тела Акшина Гусейнова, убившего возлюбленную и ее брата, опубликовал СК. Четыре дня активных поисков изверга, жестоко расправившегося с возбленной и ее братом, завершились. 32-летний Акшин Гусейнов сразу после совершения зверского убийства записал видео, на котором рассказывает о своих планах. Гнить в тюрьме мужчина не планировал, уверяя, что прямо сейчас направляется в сторону побережья, где сведет счеты с жизнью.

Когда видео было опубликовано в Сети, зверь, как считают правоохранители, уже был у моря. Однако верить на слово мужчине никто из силовиков не рискнул.

- Поиски будем продолжать, пока не найдем его, - говорили в СУ СК по Краснодарскому краю.

Правоохранители не исключали, что мужчина может просто водить всех за нос. Случаи инсценировки смерти не редкость - убийцы пользуются моментами, а затем ускользают от стражей порядка. Но не в этот раз.

Практически сразу после обнаружения тела следователи заявили - это подозреваемый в двойном убийстве.

Чтобы отыскать Акшина Гусейнова, задействовали и спасателей, и водолазов. Изверг мог скрыться и в лесу, что находится рядом с прибрежной зоной, а мог сбежать на моторной лодке - версии были разные. Поэтому каждый метр просматривали с воздуха, используя квадрокоптер.

- Благодаря сотрудникам спасательной службы «Кубань-Спас», следователи получили сведения о температуре воды в Черном море и имеющихся течениях, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - Полученная информация указывала на то, что тело фигуранта в случае его гибели может быть обнаружено в пределах трех суток в районе Новороссийска.

Именно сюда, в прибрежную зону города, и направились следователи.

- 14 декабря на берегу недалеко от одного из причалов в Южном районе обнаружено тело подозреваемого, - говорят в СК России.

Сейчас на месте работает следователь. На теле следов насильственной смерти не обнаружено, потому о криминале речи не идет. Однако судмедэкспертам предстоить выяснить, от чего именно умер мужчина.

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