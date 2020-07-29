На Кубани разработаны новые антикризисные меры для туротрасли

Глава Кубани рассказал журналистам о новой программе поддержки туристической отрасли региона. Многие важные решение уже приняты ранее федеральными властями для развития внутреннего туризма в стране.

По мнению экспертов, эти инициативы приведут к существенному росту турпотока внутри России.

Тем более необходимо именно сейчас поддержать санатории и курорты в столь востребованном туристами регионе, как Кубань.

Большая часть региональных мер поддержки касается развития детского отдыха.

Из краевого бюджета возместят затраты на ремонт детских санаториев и баз отдыха при подготовке к очередному курортному сезону. Для детских учреждений также снизят до 0.01% ставку налога на имущество организаций.

Фото администрации края

Детским лагерям и здравницам бюджет региона компенсирует и затраты на профилактику коронавируса.

– В следующем году мы планируем направить около 480 млн рублей на поддержку детского отдыха, еще 200 млн – будет выделено на благоустройство объектов турпоказа и организацию туристических событий, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Санаторно-курортная отрасль на Кубани – одна из основных в региональной экономике.

В ней заняты многие тысячи местных жителей, поэтому новые меры поддержки отрасли имеют еще и ярко выраженный социальный акцент.

Фото администрации края

В министерстве экономики региона рассказали, что на субсидирование затрат по обустройству и ремонту объектов турпоказа намечено выделить 100 млн рублей.

Еще столько же пойдет на организацию и проведение новых крупных мероприятий в Краснодарском крае, которые будут способствовать привлечению туристов.