2020-07-29T17:23:05+03:00
Коронавирус Covid-19

«Коронавирус не размножается в Черном море»: заявление главы Роспотребнадзора

Кроме того, он, по словам Анны Поповой, неустойчив к температурным изменениям
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Михаил ПОПОВ.Фото: Михаил ПОПОВ.
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Число заболевших в Краснодарском крае продолжает расти. За минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев. В региональном Роспотребнадзоре говорят, что взрывного роста нет, тем не менее, в некоторых районах заметно увеличилось число зараженных. Местные эпидемиологи связывают это с сезоном – именно летом парочки устраивают пышные свадебные торжества, забывая об ограничениях.

К слову, больницы курортных городов, где сейчас тысячи туристов, не забиты. Как оказалось, причиной тому является ультрафиолет, который прекрасно обеззараживает воду. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а также неустойчив к температурным изменениям. Об этом она сообщила на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

- Были проведены исследования по определению жизнеспособности вируса в образцах воды, - сказала Анна Попова. - Это было очень важно перед началом курортного сезона. Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, хотя наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет.

Но все же эпидемиологи напоминают туристам об ограничениях, которые все еще действуют на территории края. В помещениях и общественном транспорте обязательны маски, кроме того, людей просят соблюдать социальную дистанцию. Также под запретом любые массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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