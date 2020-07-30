Судью, допустившую националистическое высказывание в процессе, могут лишить мантии

Квалификационная коллегия начала проверку в отношении судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Людмилы Ивановой.

- Сейчас коллегия изучает материалы. По итогам проверки будет принято решение, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Поводом для этого послужило откровенно неблаговидное высказывание служительницы Фемиды прямо во время судебного процесса.

- Адыгея?! У нас что русских мест нет в чистом виде для того, чтобы провести лингвистическое исследование? Как-то не совсем корректно, - звучит на аудиозаписи голос Людмилы Ивановой во время заседания.

Дело в том, что одна из сторон по делу просила суд назначить проведение лингвистической экспертизы. Врач Севак Билян судился с интернет-ресурсом о докторах, на котором был размещен отзыв, по мнению медика, порочащий его честь и достоинство. Стороной ответчика было предложено одно из экспертных учреждений в Адыгее. Но судья отказала в проведении лингвистической экспертизы в соседней республике, являющейся частью РФ.

Судья из Новороссийска отказалась проводить языковую экспертизу в Адыгее 00:00 00:00

К слову, помимо скандального заявления в процессе, настораживает и другой факт. Судья Иванова, зачитывая свое решение, несколько раз ошибается в имени истца Севака Биляна. Очевидно, его неславянское происхождение дается ей с трудом.

После публикации в "Комсомолке" поведение Людмилы Ивановой осудили ученые-филологи.

- По моему мнению, неприглядный факт этого откровенно высказывания (выходящего далеко за границы элементарной судейской и человеческой этики и допущенного непосредственно в ходе судебного заседания!) судьей Людмилой Николаевной Ивановой должен быть детально рассмотрен и изучен Квалификационной коллегией судей Краснодарского края, - заявил председатель правления ГЛЭДИС, профессор, доктор филологических наук Михаил Горбаневский.

Кроме того, эксперты-лингвисты нашли, что слова судьи тянут сразу на несколько уголовных статей.

- Это высказывание входит, по моей оценке, в жесткое противоречие с текстом Основного Закона нашей страны. В преамбуле Конституции РФ написано: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России…», - комментирует профессор Горбаневский. - Данный речевой негативный поступок судьи Октябрьского районного суда Новороссийска Л.Н.Ивановой, как я полагаю, входит в противоречие с Кодеком судейской этики и Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", а также с рядом статей действующего КоАП РФ и УК РФ.

Сама судья из Новороссийска сейчас находится в отпуске.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«У нас что русских нет?!»: судья из Новороссийска отказала в проведении экспертизы в Адыгее

Прямо во время процесса она усомнилась в компетентности лингвистов из соседней республики [аудио]