2020-07-31T15:06:48+03:00
Происшествия

«Работал сутками, чтобы кормить семью»: водитель попавшего в ДТП в Крыму автобуса 25 лет за рулем

Год назад он уже попадал в серьезную аварию [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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Погибший шофер имел колоссальный опыт вождения – 25 лет он провел за рулем.Погибший шофер имел колоссальный опыт вождения – 25 лет он провел за рулем.
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В обстоятельствах страшной аварии, которая произошла на трассе «Таврида» в Крыму сейчас разбираются следователи. Напомним, Mercedes Sprinter, перевозивший 18 человек, в том числе и детей, врезался в стоявший на обочине прицеп КамАЗа.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, повлёкших гибель людей.

Авария унесла жизни 9 человек. Среди тех, кто погиб в ДТП, и предполагаемый виновник – 48-летний водитель маршрутки Владимир М. из Симферополя.

Фото с места ДТП с автобусом в Крыму

Фото с места ДТП с автобусом в Крыму

Как удалось узнать «КП» - Кубань», погибший шофер имел колоссальный опыт вождения – 25 лет он провел за рулем. Причем опыт работы у него был на автомобилях различного класса. Управлять он мог как автобусом, так и грузовиком.

Фото с места ДТП с автобусом в Крыму

Фото с места ДТП с автобусом в Крыму

Стоит сказать, еще год назад он работал дальнобойщиком. На фуре доставлял газировку в различные регионы страны. В феврале 2019-го мужчина попал в серьезную аварию. На скользкой дороге под Саратовом большегруз занесло – фуру с прицепом унесло на обочину. Владимир попросил помощь у руководства транспортной компании, но там отмахнулись. Мол, хочешь получить зарплату – решай проблему сам, но груз должен быть доставлен в срок.

По словам Владимира, на линию фуры часто выходили с неисправностями. Деваться водителям компании было просто некуда – у кого кредиты, а кому семью кормить нечем.

Фото с места ДТП с автобусом в Крыму

Фото с места ДТП с автобусом в Крыму

С трудом, но водителю все же удалось вернуться домой. В той компании он проработал еще год, а в марте 2020 года стал активно искать новую работу. Планы Владимира серьезно подкосил карантин, из-за которого ему пришлось три месяца сидеть дома.

Когда же, наконец, ограничения сняли, мужчина попал к одному из перевозчиков в Крыму. Погибший даже не успел заключить договор. Из Краснодара в Севастополь он впервые поехал сам, без коллеги. По всей видимости, чтобы суметь прокормить семью мужчина работал сутки напролет, из-за чего заснул за рулем.

Правда, есть версия, что водитель мог уснуть из-за ранней стадии заболевания коронавирусом. Повышенная утомляемость, сонливость отмечается у большинства больных коронавирусом как один из первых симптомов.

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Водитель разбившегося в Крыму микроавтобуса мог уснуть за рулем из-за коронавируса

Повышенная утомляемость, сонливость отмечается у большинства больных коронавирусом как один из первых симптомов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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