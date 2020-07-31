ДТП в Крыму 31 июля 2020: среди погибших – краснодарский риелтор

ДТП в Крыму 31 июля 2020 года унесло жизни 9 человек, еще девять пассажиров чудом уцелели. Хотя и не обошлось без травм.

Напомним, маршрутка, которая следовала из Краснодара в Севастополь, врезалась в грузовик. По предварительной версии, ДТП случилось из-за того, что водитель уснул за рулем. В аварии погиб сам предполагаемый виновник аварии – 48-летний Владимир М. Шофер с 25-летним стажем работал сутки напролет, чтобы прокормить семью после карантина, но в итоге не рассчитал свои силы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», среди погибших – 50-летняя жительница Сургута Елена Ш. По некоторым данным, она – супруга сотрудника администрации Сургутского района, который работает инженером. Серьезные травмы получила и его дочь. Сейчас она находится в больнице. Сам мужчина вместе с семьей не поехал из-за работы.

В результате ДТП скончалась и 43-летняя уроженка Хабаровска Татьяна Р., которая в последние годы жила и работала в Краснодаре. Она была главным специалистом по недвижимости в одной из крупных строительных компаний. Женщина любила путешествовать – бывала в Турции, в Израиле. Собиралась поехать и в этом году за границу, но планы свои изменила из-за коронавируса. В итоге Татьяна решила поехать в Крым – запланировала массу экскурсий на полуострове. Долгожданный отпуск так и не состоялся. У женщины остался взрослый сын.

Погибли в аварии 61-летняя жительница кубанской столицы и 67-летний пенсионер. Серьезные травмы, несовместимые с жизнью получила и 17-летняя школьница из Краснодара – в следующем году девушка должна была получить аттестат.

Известно также, что жертвами ДТП стали 26-летний парень и 20-летняя девушка. Личность еще одного человек, предположительно жительницы Симферополя, до сих пор не установили.

- Среди пассажиров, в основном, жители Кубани. Также есть гражданин Украины с видом на жительство в Краснодарском крае, - сказали в администрации Белогорского района.

Известно, что семь пострадавших с места аварии доставили в больницу. Среди тех, кто получил травмы, 18-летняя беременная девушка. Она, по словам врачей, на 25-й неделе.

Двоим детям оказали помощь амбулаторно - их забрал отец.

В Крыму в ДТП с участием микроавтобуса погибли девять человек, МИД России призвал Белоруссию прекратить нагнетание негативных эмоций, в Хабаровске продолжаются митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала 00:00 00:00

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