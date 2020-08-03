«Болеют не туристы, а офисные работники»: врач-инфекционист рассказал, почему в Краснодарском крае растет число зараженных коронавирусом

В Краснодарском крае зафиксирован новый антирекорд по заболевшим за сутки. Сегодня, 3 августа, это 113 человек. Сводки с коронавирусных фронтов, уже было переставшие волновать жителей региона в конце июня, вновь актуальны. Однако врач-инфекционист, замглавного врача краснодарского СКИБа Игорь Люлин считает, что это не вторая волна инфекции, а не закончившаяся первая. Он рассказал "КП" - Кубань", почему больше всего заболевших COVID-19 не на переполненных туристами курортах, а в недисциплинированном Краснодаре.

ПОЧЕМУ ВИРУС НЕ УШЕЛ

- Задолго до открытия границ, торговых центров и ресторанов медики предупреждали, что от инфекции мы так легко не избавимся. Что придется нам жить с этим вирусом еще долго, остерегаться больших компаний и шумных вечеринок. Но эта информация не была услышана жителями Краснодарского края, - говорит доктор в эксклюзивной беседе с корреспондентом "Комсомольской правды". - Все сняли маски, начали пренебрегать элементарными мерами предосторожности. В итоге та самая кривая, за которой все мы с тревогой следили последние несколько месяцев, снова пошла вверх. И это не вторая волна заболевания, это неоконченная первая.

КТО БОЛЕЕТ СЕЙЧАС

- Цифры статистики показывают, что самый большой рост - в Краснодаре. Вчера - 53, сегодня - 40 человек. Но это вполне объяснимо для мегаполиса. Здесь в замкнутых пространствах краснодарских офисов, в практически непроветриваемых помещениях сидят десятки людей. В итоге они заболевают коронавирусом, подхватив заразу друг от друга, а не загорающие на пляжах туристы. На открытом воздухе инфекция менее опасна, - продолжает Игорь Люлин.

КТО УМИРАЕТ

- Опаснее всего вирус для людей старшего возраста. Это всем известно. Но в общественном транспорте, а часто и в очередях, мы встречаем пенсионеров. Как правило, большинство из них страдает целым "букетом" хронических болезней. Течение болезни для этих людей часто - фатально. Не зря сейчас мы убедительно просим именно их воздержаться от поездок дальше собственного микрорайона, - говорит врач.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛО ГОРЛО И ПОЯВИЛСЯ НАСМОРК

- Специфических симптомов у коронавируса нет. Это те же признаки болезни, как при стандартной ОРВИ. Температура, слабость, ломота в суставах и мышцах, утомляемость, боль в горле, насморк, иногда (но совсем необязательно!) - отсутствие обоняния и вкуса. Но если вы ощутили какой-нибудь или сразу все перечисленные симптомы, это не повод для паники. Необходимо изолироваться от близких и коллег по работе и позвонить в свою участковую поликлинику, - поясняет инфекционист. - Вовсе необязательно, что вас госпитализируют. Если вы легко переносите инфекцию, вам просто назначат лечение на дому.

ЧЕМ ЛЕЧАТ "КОВИД" В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

- За время пандемии появилось несколько протоколов лечения коронавируса. В Краснодарском крае придерживаются всех схем, опробованных ведущими инфекционистами в стране и в мире. Это и специальные противовирусные препараты и поддерживающая терапия, - говорит Игорь Люлин. - Для профилактики применяются препараты группы интерферонов.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

- Как бы не критиковали защитные маски, надевать их при входе в замкнутое помещение все-таки нужно. По-прежнему необходимо тщательно мыть руки и пользоваться антисептиками. Если находиться в большой компании у вас нет жизненной необходимости, лучше все-таки их избегать. Последите за своим распорядком дня: вовремя и полноценно питайтесь и спите не меньше 6-ти часов в сутки. Наш здоровый организм сам справится с любой заразой, - порекомендовал врач.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Краснодарском крае до 21 августа.

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