Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 августа 2020: врачи рассказали, кто болеет COVID-19

«КП» - Кубань» продолжает следить за развитием ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае. И на данный момент она в регионе тревожная. За минувшие сутки на Кубани зарегистрирован антирекорд - 113 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом в лидерах по числу новых случаев остается Краснодар - за последние 24 часа здесь заболели 40 человек.

Кроме того, за минувшие сутки от последствий инфекции скончался 50-летний житель Геленджика. Число летальных случаев в Краснодарском крае за все время пандемии достигло 117 человек.

Инфекционисты говорят, что задолго до открытия границ, торговых центров и ресторанов в регионе после карантина предупреждали, что от зарахы мы так легко не избавимся. Что придется нам жить с этим вирусом еще долго, остерегаться больших компаний и шумных вечеринок. Но эта информация не была услышана жителями Краснодарского края.

К слову, медики утверждают, что болезни подвержены не туристы, загорающие под открытым небом, а офисные работники. Коронавирус лучше распространяется в непроветриваемых помещениях.

Сейчас все службы региона пытаются потушить вновь вспыхнувшее пламя инфекции до осени. Но, если эпидобстановка будет ухудшаться, на Кубани могут вновь ввести карантинные ограничения. Напомним, сейчас в крае действует режим повышенной готовности.

Коронавирус в Анапе 4 августа 2020

В Анапе за последние сутки нет новых заболевших.

Коронавирус в Сочи 4 августа 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 18.

Коронавирус в Геленджике 4 августа 2020

В Геленджике за последние сутки нет новых заболевших.

Коронавирус в Туапсе 4 августа 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки 6 человек заболели коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 4 августа 2020

В Ейском районе за последние 24 часа выявили еще одного больного.