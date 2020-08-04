2020-08-04T09:28:00+03:00
Происшествия

В Краснодаре перед судом предстанут пять участников стрельбы на Вишняковском рынке

После перестрелки 20 августа 2019 года скончался 27-летний парень
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В Краснодаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного после перестрелки у Вишняковского рынка 20 августа 2019 года. Во время конфликта получил ранение 27-летний парень, который позже скончался в больнице.

Перестрелка в центре Краснодара.Видео: instagram.com/avto_123

На скамье подсудимых оказались пять человек. Это мужчины в возрасте от 24 до 36 лет. Их обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц, убийстве общеопасным способом и покушении на убийство. 28-летний житель Ростовской области обвиняется в причинении легкого вреда здоровью мужчине, а 35-летний приезжий из Ставропольского края обвиняется в двух преступлениях против общественной безопасности, в том числе прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Следствию удалось выяснить, что изначально около магазина на улице Ставропольской произошел конфликт между 24-летним фигурантом и 45-летним мужчиной из-за неуважительного обращения одного к другому.

Уже через несколько минут на месте были около 30 человек, которые участвовали в урегулировании разногласий. Прийти к общему знаменателю мужчинам не удалось. По версии следствия, один из инициаторов конфликта, раздал своим знакомым указания взять оружие и купить медицинские маски для конспирации.

- В ходе столкновения, пятеро обвиняемых, находящихся на улице стали производить выстрелы в своих оппонентов. В результате выстрелов, одному потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, второму оппоненту причинен легкий вред здоровью. Кроме того, в ходе перестрелки был ранен 27-летний мужчина, который, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице в результате причиненного проникающего огнестрельного ранения, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Задержать участников перестрелки удалось сотрудникам УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками полиции. Мужчины к этому времени успели разъехаться в разные районы края. В итоге их заключили под стражу. Еще двое обвиняемых находятся в федеральном розыске.

28-летний житель Ростовской области также обвиняется в причинении легкого вреда здоровью мужчине. В феврале 2019 года в поселке Ильском во время конфликта он выстрелил местному жителю в плечо из огнестрельного оружия.

А 35-летней житель Ставропольского края, участвовавший в перестрелке, оказался боевиком. Мужчина участвовал в вооруженных формированиях в Сирии и проходил обучение в террористическом учебном центре.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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