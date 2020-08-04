Инфекционист: это не вторая волна коронавируса, а неоконченная первая

В Краснодарском крае число заболевших коронавирусом достигло максимума за весь период пандемии. Третьи сутки подряд в регионе фиксируют больше сотни больных. "КП" - Кубань" решила узнать у врача-инфекциониста краснодарского СКИБа Игоря Люлина, который вот уже несколько месяцев находится на передовой борьбы с заразой, может ли это считаться второй волной эпидемии.

- Второй волной инфекции можно было бы считать нынешний рост заболевших, если бы мы перестали фиксировать новых заболевших или этот рост был минимальным, - говорит "КП" - Кубань" врач. - Но этого не было, а койки в госпиталях не пустовали. Так что это не вторая волна, это неоконченная первая.

Игорь Люлин, замглавного врача краснодарской инфекционки. Фото: сайт СКИБа

К слову, доктор Люлин уверен, что потушить первую волну коронавируса не удалось из-за недисциплинированности жителей и гостей курортного края. Все перестали носить защитные маски и соблюдать элементарные правила безопасности.

- Задолго до открытия границ, торговых центров и ресторанов медики предупреждали, что от инфекции мы так легко не избавимся. Что придется нам жить с этим вирусом еще долго, остерегаться больших компаний и шумных вечеринок. Но эта информация не была услышана жителями Краснодарского края, - говорит он. - В итоге та самая кривая, за которой все мы с тревогой следили последние несколько месяцев, снова пошла вверх.

Между тем, Игорь Люлин отмечает, что медики научились эффективнее определять вирус и спасать жизни.

- Специфических симптомов у коронавируса нет. Это те же признаки болезни, как при стандартной ОРВИ. Температура, слабость, ломота в суставах и мышцах, утомляемость, боль в горле, насморк, иногда (но совсем необязательно!) - отсутствие обоняния и вкуса. Но если вы ощутили какой-нибудь или сразу все перечисленные симптомы, это не повод для паники. Необходимо изолироваться от близких и коллег по работе и позвонить в свою участковую поликлинику, - поясняет инфекционист. - Вовсе необязательно, что вас госпитализируют. Если вы легко переносите инфекцию, вам просто назначат лечение на дому.

А пока врачи настаивают, чтобы к ним прислушались и перестали рисковать здоровьем своим и близких.

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