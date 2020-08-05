«Ребенка не могли вытащить»: в Сочи застрелили медведей, чтобы спасти мальчика

Жуткая трагедия произошла на территории гостевого дома «Эвелина» на улице Армавирской в сочинском поселке Дагомыс. Здесь не только расположен гостиничный комплекс, но и находится детский конно-спортивный оздоровительный центр. Словом, для отдыхающих здесь организовали рыбалку, конные прогулки и мини-зоопарк. В двух клетках содержались медведи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», когда-то сирот-медвежат привезли в школу лесники. Для них построили вольер и бассейн. Кормили животных работники столовой и дети.

Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют, по чьей вины произошла трагедия.Фото: Юлия БАРАНОВА

Трагедия произошла 4 августа около 18 вечера. Две девочки и мальчик гуляли по окрестностям и залезли на территорию гостевого дома через забор. Говорят, что удалось это сделать со стороны леса.

По неофициальной версии, 11-летний подросток, увидев медведей, проник в клетку через незапертую калитку. В этот момент звери и напали на него.

- Медведей окружает двойной вольер, сейчас выясняется: был ли он открыт. Слышала, что есть версия, будто мальчик хотел сделать селфи. Но слишком близко подошел к зверям, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» одна из местных жительниц. - Девочки в вольер не заходили.

Медведи были сразу застрелены.

- Просто не было другой возможности подойти к ребенку, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник с места происшествия. - Когда работники подбежали, увидели, что у мальчика серьезные травмы. Практически сразу было понятно, что спасти его будет невозможно.

После того, как произошла трагедия, подружки погибшего мальчика позвонили родителям и рассказали о случившемся. Взрослые уже вызвали полицию и МЧС.

Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют, по чьей вине произошла трагедия. С семьями детей беседуют психологи.

Напомним, в Сочи срочно закрывают все мини-зоопарки, вольеры и комплексы с животными. Об этом распорядился мэр города Алексей Копайгородский после трагической гибели 11-летнего мальчика в вольере с медведями.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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