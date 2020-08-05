2020-08-05T11:50:04+03:00
Происшествия

Появилось видео с места трагедии, где медведи загрызли 11-летнего мальчика

Посетители опубликовали ролик вольера, где содержатся животные [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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В Сети появилась видеозапись с места трагедии, где медведи загрызли 11-летнего мальчика. Ролик вольера, где содержатся животные, выложила одна из посетительниц. На кадрах видно, как мишки находятся за двумя решетками, ведут они себя спокойно.

Видео с места трагедии, где медведи загрызли 11-летнего мальчика.

- Мы часто ходим их кормить. Клетки закрываются сверху. Доступа к животным не было - они находятся за двумя вольерами и поведение у них не агрессивное. Медведи всегда радуются, когда к ним приходят, знают что им вкусненькое принесут, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Ирина С. - Очень надеюсь, что правоохранители разберутся и медведей не будут усыплять.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Сочи поручил проверить все базы отдыха после трагедии в Дагомысе. А тем временем в сочинском нацпарке говорят, что медведи загрызли мальчика из-за неправильного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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