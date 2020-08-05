Мэр Сочи поручил проверить все базы отдыха после трагедии в Дагомысе

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:37:54+03:00

Далеко не везде соблюдаются меры безопасности

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После жуткой трагедии в Дагомысе, где медведи загрызли 11-летнего ребенка, мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил департаменту курортов и туризма совместно с правоохранительными органами поверить базы отдыха в городе на соответствие требованиям безопасности.

Мэри также потребовал более эффективной работы от органов, занимающихся профилактикой происшествий среди несовершеннолетних и организацией их занятости.

- ЧП в Дагомысе не должно остаться только делом правоохранительных органов. Требую от управления образования, департамента спорта, инспекции по делам несовершеннолетних в кратчайший срок предоставить и осуществить план профилактических мероприятий и занятости детей на последний месяц летних каникул. Мы не имеем права на повторение подобных страшных трагедий в нашем городе-курорте, - подчеркнул мэр курорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU