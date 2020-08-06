Совещание оперштаба по коронавирусу 6 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

На совещании проанализируют эпидемиологическую обстановку в курортном крае. Фото: администрация Краснодарского края.

В Краснодарском крае режим повышенной готовности действует до 21 августа. Из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе власти вернулись к еженедельным заседаниям оперштаба.

- Большинство очагов регистрируем в семьях, в которых недавно прошли свадьбы или похороны. На таких церемониях, как правило, собираются много людей, они обнимаются, целуются. Как показала практика, одного контакта достаточно, чтобы заболеть коронавирусом, - пояснила «КП» - Кубань» заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная. - Напомню, что на данный момент любые массовые мероприятия запрещены: ни банкеты в ресторанах, ни вечеринки в кафе. Выпускные вечера тоже под запретом. Но люди все равно ищут лазейки - выезжают за город и собираются вместе на природе. Там, где едят и пьют, - еще одни «ворота вируса».

Ожидается, что на сегодняшнем, 6 августа, совещании проанализируют эпидемиологическую обстановку в курортном крае и могут вернуть штрафы за нахождение без защитных масок в общественном транспорте, магазинах и больницах.

Тем более, что статья 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») позволяет это сделать. В этом случае всем, кто игнорирует требование властей, может грозить штраф от 1 000 до 30 000 рублей.

От практики наказаний за неподчинение требованиям властей в сложной эпидемиологической ситуации не отказались многие регионы страны.

К примеру, в Москве в ежедневных рейдах нарушителей масочного режима выявляют и штрафуют. Вероятнее всего, ношение защитных масок станет главным требованием на весь период пандемии.

Кстати, стоимость одной защитной маски в краснодарских аптеках - 29 рублей за штуку. Флакончик антисептика обойдется в 280 рублей.

- Как бы не критиковали защитные маски, надевать их при входе в замкнутое помещение все-таки нужно. По-прежнему необходимо тщательно мыть руки и пользоваться антисептиками, - порекомендовал врач-инфекционист Игорь Люлин.

К слову, в конце июня на оперштабе было решено отменить обязательное нахождение в защитной маске на улице. Но требование надевать ее при входе в закрытое помещение сохраняется до сих пор. Однако в краевом управлении Роспотребнадзора отмечают, что оно фактически не исполняется и объясняют увеличение числа заболевших пренебрежением этими несложными правилами.