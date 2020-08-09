Вениамин Кондратьев назвал главные проблемы Кубани

Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края дал интервью каналу "Толк эбаут" и рассказал о главных проблемах региона. По его мнению, в регионе плохая пропускная способность трасс, а еще проблемы с ливневками, с мусором. Но самое главное – в крае большие проблемы с электричеством и край - энергодефицитный.

- У нас просто нет электричества, - сказал Кондратьев. - Из-за этого не может реализовать инветиционные проекты на большие суммы. Хотя их реализация даст новые рабочие места для кубанцев, и откроет перед нами новые возможности.

Рассказал Вениамин Кондратьев и о том, почему на Кубани не вводят второй карантин из-за резкого скачка заболевших коронавирусом. С начала августа в регионе отмечается всплеск заболевания, каждый день медики и санврачи фиксируют больше 100 зараженных.

- Я не вижу причин для переживаний, - ответил в интервью глава Кубани. – Наши медики уже научились лечить эту опасную инфекцию, они могут определить, на какой стадии болезни находится пациент. Так что мы больше не боимся этой заразы и готовы к приему коронавирусных больных.

Кстати, на Кубани развернут 21 COVID-госпиталь на 3 622 койки. И 40% из них - свободны. Но при необходимости, в Краснодарском крае готовы дополнительно развернуть еще 4 254 койки.

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Эпидемиологи причину резкого всплеска заболеваемости видят в самих жителях края, которые перестали заботиться о своем здоровье. Маски спрятаны, а вирус тем временем продолжает свирепствовать. Осторожным нужно быть не только местным жителям, но и туристам, которые приезжают на побережье отдыхать. Некоторые из них, несмотря на плохое самочувствие, не отменяют отпуск (продолжение)