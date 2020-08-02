В палатах местные и туристы: врач из «красной зоны» рассказала, кто болеет коронавирусом в Анапе

Сводки, которые приходят от регионального оперштаба, заставляют волноваться. Заболеваемость коронавирусом на Кубани серьезно выросла. А 2 августа регион и вовсе установил антирекорд – за сутки 107 зараженных! Эпидемиологи причину видят в самих жителях края, которые перестали заботиться о своем здоровье. Маски спрятаны, а вирус тем временем продолжает свирепствовать.

Осторожным нужно быть не только местным жителям, но и туристам, которые приезжают на побережье отдыхать. Некоторые из них, несмотря на плохое самочувствие, не отменяют отпуск.

anapskoechernomore Врач рассказала о заболеваемости коронавирусом в Анапе

Врач анапского госпиталя, которая работала в «красной зоне» говорит, что сейчас палаты переполнены.

- В госпитале находится порядка 30 человек. Мест нет. Действительно, некуда людей госпитализировать. Многие пациенты лечатся на дому, если коронавирус протекает у них в легкой форме, - говорит врач-инфекционист горбольницы Анапы Ольга Крывуля.

По словам медика, в большинстве случаев коронавирус протекает у пациентов тяжело. Даже после выздоровления остаются «отголоски» недуга.

- Бывают остаточные явления, в частности, фиброз легких. Человек очень долго восстанавливается, - продолжает Ольга Крывуля. – У пациента остаются слабость, утомляемость, человек сильно теряет в весе. После выписки человек минимум месяц находится на больничном.

Именно поэтому врач вновь напомнила и жителям, и гостям курорта о масочном режиме и соблюдении дистанции в общественных местах. Если у вас ухудшилось самочувствие, то лучше отложить поездку на побережье и обратиться к врачу.

- Как правило, при коронавирусе появляется заложенность, ощущение боли в грудной клетке, одышка, словно не хватает воздуха. Может возникнуть потливость, высокая температура. У многих пациентов нарушается обоняние и вкус. Кашель может «присоединиться» позже, - говорит врач-инфекционист Ольга Крывуля. - Не стоит игнорировать появляющиеся симптомы и заниматься самолечением.

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