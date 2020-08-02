В Краснодарском крае могут вернуть карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом

Ежедневные сводки по заболеваемости коронавирусом, которые публикует региональный оперштаб, с каждым днем настораживают все сильнее. Если раньше в сутки врачи получали по 80-90 положительных тестов, то 2 августа установлен антирекорд. Разом заболели 107 человек. Так много зараженных за сутки в нашем регионе не было.

- Большинство очагов регистрируем в семьях, в которых недавно прошли свадьбы или похороны, - пояснила «КП» - Кубань» замруководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная. - Как показала практика, одного контакта достаточно, чтобы заболеть коронавирусом.

Эпидемиологи уверены - заболеваемость начала расти из-за человеческого фактора. Летом инфекция никуда не исчезла, но маски носили единицы. Почти никто не соблюдают дистанцию в магазинах, не пользуется санитайзерами - словом, забыли про режим. А тем временем коварный вирус начал атаковать всех, кто потерял бдительность. Как итог - новый рост.

Сейчас перед всеми службами региона поставлена задача потушить вновь вспыхнувшее пламя инфекции до осени. Но, если эпидобстановка будет ухудшаться, Кубань вновь начнет жить в режиме карантина.

Речь идет о возвращении на предыдущий этап снятия ограничений, когда в крае были закрыты часть объектов, где происходит массовое скопление людей. В случае вспышек коронавируса (к счастью, сейчас пока таких всплесков инфекции нет – Авт.) регион может вернуться к жесткому карантину на любом этапе снятия ограничений.

Решение о возвращении карантина может принять только губернатор. Роспотребнадзор дает главе региона лишь справочную информацию о текущей эпидобстановке в Краснодарском крае.

Пока же санитарные врачи надеются, что жители Кубани будут более осторожны. Напомним, в крае усилили контроль за ношением средств защиты. Маски должны носить не только работники магазинов и водители в общественном транспорте – правила касаются абсолютно всех. Более того, в местах массового скопления людей стали проводить ежедневные рейды.

- Мы призываем людей быть осторожными, напоминаем им о средствах защиты, о том, что именно этот барьер может помочь не заразиться в общественном месте, - объяснила заместитель главного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная. - Бывают случаи, когда мы выносим семье, в которой заболел один человек, предписание о самоизоляции, а через время к ним наведываются врачи, а их нет дома. Люди выходят в магазин или аптеку, забывая о том, что они уже могут быть заразны даже, если симптомов нет.

Всех, кто получил предписание Роспотребнадзора о самоизоляции, будут проверять и наказывать.

Кроме того, жителям Краснодарского края старше 65 лет рекомендуют и вовсе не выходить из дома без необходимости и отказаться от поездок на общественном транспорте.

Кстати, на Кубани продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

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