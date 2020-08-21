«Перед тем, как убил одну, изнасиловал другую»: в СК рассказали об очередном эпизоде преступления Юрия Спарихина

Фото: СУ СК региона.

История о побеге 57-летнего Юрия Спарихина из суда в Новороссийске не дает покоя общественности уже несколько суток. Мужчина – опасный преступник-рецидивист. За его плечами убийство двух невинных маленьких девочек, изнасилование, кража. Все вместе потянуло на 42 года тюрьмы. Впервые на зону Спарихин попал в пятнадцать. Этим летом он освободился, но вскоре решил взяться за старое. В СУ СК по Краснодарскому краю рассказали, в чем опять обвиняется бывший зэк.

Вскоре Спарихина должны поместить под стражу.

- По данным следствия, вечером 14 августа 57-летний фигурант во дворе одного из домов на улице Героев Десантников в городе Новороссийске подошел к 34-летней местной жительнице и, имея при себе нож, приставил его к шее женщины. Мужчина, высказывая в ее адрес угрозы убийством, потребовал сесть в автомобиль, припаркованный неподалеку. В салоне ее автомашины фигурант, подавив волю женщины, применяя насилие и продолжая высказывать угрозы убийством, совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности, - отмечают в СУ СК региона.

Там же дополняют, что на этом Спарихин не остановился. Он заставил женщину катать его по городу. Опасаясь за свою жизнь, пострадавшая выполняла его указания. Ночью того же дня фигурант потребовал остановить автомобиль в безлюдном месте. Здесь он повторно ее изнасиловал.

Юрий Спарихин пытался скрыть от полицейских в Апшеронском районе на автомобиле.

С места преступления Юрий Спарихин скрылся. Его объявили в федеральный розыск. 20 августа преступника удалось задержать в Апшеронском районе. Как ранее сообщал источник «КП», фигурант пытался скрыться на автомобиле от правоохранителей. За ним сотрудники полиции гнались 10 километров. В итоге задержанный не справился с управлением, вылетел в кювет и попал в руки оперативников.

Ранее «КП» стало известно, что владелицу автомобиля, на котором он ездил по дорогам Апшеронского района, Спарихин убил. В этом он признался, по данным источника, сам. Тело погибшей уже обнаружено.

- Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. В настоящее время следователь проводит с подозреваемым следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и возможных иных преступлений. Проводятся судебно-медицинские, психолого-физиологические, генетические судебные экспертизы. В ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - завершили в СУ С К по Краснодарскому краю.