Анна Минькова рассказала, как в крае удалось снизить количество заболевших коронавирусом

Анна Минькова. Фото: Иван Семенец

Краснодарский край – в первой тройке регионов страны по численности населения. И в период пандемии Кубань не вошла в Топ по количеству заразившихся COVID-19. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, как это удалось

- В регионе есть несколько парадоксов, связанных с пандемией. Несмотря на высокую численность населения, мы действительно фиксируем незначительный рост заболевших, нам удается сдержать массовое заражение, - сказала Анна Минькова. - Безусловно, это связано с теми ограничительными мерами, которые были введены еще на ранней стадии пандемии, в конце марта, губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Хочу акцентировать внимание на том, что эти меры в большинстве своем были непопулярны, реакция населения края на них была неоднозначной.

По словам вице-губернатора, именно такие меры остановили распространение опасной инфекции и в крае удалось снизить число летальных исходов. То есть на первом этапе Кубань демонстрировала очень серьезные темпы сдерживания распространения коронавируса.

- Сегодня мы на 22-м месте в рейтинге регионов по числу заразившихся и на первом - по количеству выздоровевших, - сообщила Анна Минькова. - Но сейчас мы снова видим рост заболевших COVID-19, и это ожидаемый процесс. На определенном этапе снятия ограничительных мер в России было возобновлено внутреннее авиасообщение. На фоне закрытых границ зарубежных курортов Краснодарский край, Крым, Севастополь и Ставропольский край одномоментно получили небывалое количество отдыхающих, которые стали прибывать на территорию этих регионов. В такой ситуации было бессмысленно держать закрытыми санатории, пансионаты, гостиницы, общественные места, общепит, это породило бы другого рода коллапс. Вместе с тем мы предполагали, что у людей все же сохранится ощущение, что коронавирус никуда не делся, что, даже отдыхая, нужно соблюдать элементарные правила безопасности, такие как ношение масок, которое предусмотрено постановлением губернатора, социальная дистанция.

По словам вице-губернатора, количество заболевших и сейчас могло бы быть меньше, если бы люди соблюдали масочный режим и соцдистанцию.

- Например, на входе в большинство крупных торговых сетей посетителям даже выдают маски, но, зайдя внутрь магазина, люди тут же снимают их, - сетует Анна Минькова. - Хоть мы и фиксируем рост числа заразившихся с учетом того, что Краснодарский край уже принял несколько миллионов туристов, этот рост незначительный. Мы, конечно, как и в других регионах, опасаемся серьезных вспышек, но вместе с тем край сегодня в полной мере обеспечен коечным фондом, медицинским оборудованием и всем необходимым для того, чтобы оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь. В регионе в наличии 515 аппаратов искусственной вентиляции легких, из них сейчас свободно 87%. За все время через ИВЛ прошли и были сняты с улучшением 150 пациентов.

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