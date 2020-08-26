Причины крушения вертолета Robinson в Сочи 26 августа 2020: борт перевернуло порывом ветра

Вертолет Robinson Фото: Андрей МИРЕЙКО

В этом ЧП больше вопросов, чем ответов. Оперативные службы комментариев не дают.

Частный вертолет Robinson совершил аварийную посадку в Адлерском районе Сочи 26 августа 2020 года. На борту находилось четыре человека – пилот и три пассажира. Источник в правоохранительных органах сообщил «КП», что люди использовали вертолет как такси и летели с какой-то важной встречи в гостиницу.

Сейчас пострадавшие лежат в больнице, но и там они находятся под надежной охраной, а какие-либо комментарии в клинике вообще не дают.

Тем не менее, источник в авиакругах назвал причины крушения вертолета Robinson в Сочи 26 августа 2020 года.

- Виной аварии могли стать метеоусловия, - пояснил наш эксперт. - Robinson легкий вертолет, его используют как такси или для небольших прогулок. Ведь максимальная взлетная масса у него - всего чуть более тонны. И при сильном ветре такие машины не должны летать. Robinson неустойчив при взлете и посадке, ему нужны идеальные метеоусловия. Не исключено, что вертолет мог перевернуть сильный боковой порыв ветра, что нередко бывает в горах.

Также среди версий ЧП - ошибка пилота и техническая неисправность борта. Делом занялась транспортная прокуратура. Она проводит доследственную проверку.

ТТХ ВЕРТОЛЕТА

Пассажирский вертолет Robinson R44.

Экипаж: 1+3 человека.

Наибольшая скорость: 240км/час

Крейсерская скорость: 210км/час

Скороподъемность: 5м/сек

Дальность полета: 650 км

Длительность полета: 3,5 часа

Рабочая высота: 1500 м

Потолок: 4250 м

Длина фюзеляжа: 9,06 м

Диаметр несущего винта: 10,04 м

Высота: 3,27 м

Полный взлетный вес: 1089 кг

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