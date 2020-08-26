Травмы головы и спины: становятся известны подробности происшествия с вертолетом и его пассажирами в Сочи

Фото robinsonprice.ru

«КП-Кубань» стали известны некоторые подробности происшествия с вертолетом «Робинсон», совершившим аварийную посадку в горах под Сочи 26 августа.

По данным источников в правоохранительных органах региона, борт был частным, не арендованным. Он взлетел с площадки вертодрома на улице Пластунской в Сочи и взял курс в район Красной Поляны.

Он должен был доставить трех пассажиров в один из горных отелей в окрестностях поселка. Однако в районе бобслейной трассы в горном олимпийском кластере Сочи вертолет совершил посадку в нештатном режиме.

Фото Кавказский заповедник

«Женщина, находившаяся в вертолете, повредила спину, а еще один пассажир-травму головы»,- сообщил источник.

На место авиационного происшествия уже прибыл вертолет ЮРПСО из Сочи, который должен эвакуировать пострадавших.

Ранее ряд экспертов, комментируя возможные причины случившегося, сходились во мнении ,что вертолет могло опрокинуть сильным порывом бокового ветра во время посадки.

Проверкой обстоятельств происшествия уже занялись прокуратура и СК.

Вертолеты «Робинсон» американского производства используются с начала 1990-х годов. Четырехместный коммерческий борт очень популярен в мире.

При максимальной скорости в 240 км\ч и потолке в 4200 метров вертолет может пробыть в воздухе более 3 часов.

Полеты на таком вертолете-весьма дорогое удовольствие. Если брать его в аренду для полета в район Красной Поляны из Сочи, то это обойдется примерно в 75 тысяч рублей в час.

Стоимость самого вертолета составляет в среднем около 650 тысяч долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Представитель авиационных кругов поделился с «КП -Кубань» своими предположениями насчет причин аварии. (читайте далее)

Начата доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Robinson R44 в горах Сочи в районе хребта Аибга. В результате инцидента, произошедшего около 15 часов 26 августа, пострадали два человека. Всего же на борту находились три пассажира и пилот. (читать далее)