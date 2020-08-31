Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 августа 2020: школьники больше не будут уходить на удаленку

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 августа 2020

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 31 августа 2020 года. Инфекция продолжает распространяться. Темпы, к сожалению, на спад не идут. За минувшие сутки подтверждено 90 случаев опасной болезни. Такие же данные были и накануне. Общее число инфицированных уже превысило 11 тысяч человек.

30 августа стало известно еще об одной жертве коронавируса – погиб 80-летний сочинец. Всего с начала пандемии число умерших выросло до 177.

Многие ограничения в Краснодарском крае сняли. Курортный сезон в самом разгаре – на пляжи ходят с антисептиками. Разрешили массовые спортивные мероприятия. Но в регионе продолжает действовать масочный режим – в людных помещениях и общественном транспорте необходимо носить средства защиты. Напоминают везде и социальной дистанции. Также в регионе режим самоизоляции соблюдают люди старше 65 лет.

В школах края будут действовать «коронавирусные ограничения» полгода. Школьники больше не будут уходить на удаленку. А при заражении новой инфекцией в учебных заведениях будут действовать как при гриппе.

- Мы не вирусологи, предполагать и строить версии, как будет развиваться ситуация, не можем. Наша задача - организовать образование. В случае, если произойдет вспышка коронавируса, мы предпримем такие же действия, как и при заболевании гриппом. Класс закрывается на карантин, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» министр образования Краснодарского края Елена Воробьева. - Но все же просим родителей не нагнетать обстановку.

Статистика коронавируса в Краснодарском крае по данным на 30 августа. Фото: yandex.ru/covid19

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