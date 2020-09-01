Председатель Правительства РФ обещал выделить на общежития при КубГУ 250 млн рублей

Фото: t.me/kondratyevvi

1 сентября Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Южный федеральный округ. В рамках программы визита он побывал в Кубанском государственном университете, который отмечает в этом году вековой юбилей. На встрече в числе других вопросов коснулись и самого наболевшего и финансовозатратного: создания общежития при вузе.

Для проживания студентов остро требуется здание на 500 мест, стоимостью порядка 250 млн рублей.

- Я думаю, что это будет хороший подарок университету на столетие, — отметил Председатель Правительства РФ.

Фото: t.me/kondratyevvi

Михаил Мишустин вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым осмотрели аналитический центр «Аналит». Высокие гости познакомились с работой его лабораторий — экологического мониторинга, клинической диагностики, синтеза, исследования перспективных веществ и материалов. К исследованиям активно привлекают студентов. Лаборатория сотрудничает с крупными промышленными и добывающими компаниями. Во всех исследованиях студенты университета принимают самое активное участие.

Среди разработок, которые представили Председателю Правительства РФ молодые ученые, автоматизированный комплекс "ИКМед". Это совместный проект вуза с концерном "Калашников". Устройство измеряет температуру тела людей, которые находятся в зоне его видения. Новый аппарат незаменим в период пандемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, Мишустин и Кондратьев посетили Кубанский государственный университет.