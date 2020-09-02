Вениамин Кондратьев продлил курортный сезон в Краснодарском крае до 1 ноября

Сочи оказался популярен даже в бархатный сезон.

Желающих отдохнуть на побережье или насладиться горными пейзажами даже осенью немало. Наплыв туристов не иссякает. Оно и понятно - границы с большинством зарубежных стран закрыты. Хотя при желании можно махнуть за бугор, правда, среди бюджетных вариантов и не обременяющих туристов «коронавирусными правилами» - Турция и Армения. Поэтому большинство жителей России свой отпуск все-таки планируют на отечественном берегу.

Судя по числу бронирований на «бархатные месяцы» (а шикарная погода в крае продержится как минимум полтора месяца), ажиотаж не спадет еще долго. Поэтому губернатор Кубани и решил продлить туристический сезон до 1 ноября. Об этом Вениамин Кондратьев сообщил во время совещания по вопросам социально-экономического развития региона.

- По данным отельеров, курортный сезон в этом году продлевается до 1 ноября, — сказал глава региона. - На курортах брони практически 90% в местах размещения. Это очень важно для нас.

Продление сезона, как считают местные власти, поможет преодолеть кризис туротрасли региона, вызванный коронавирусом и поздним началом приема отдыхающих. Напомним, курортный сезон в регионе стартовал на три недели позднее - 21 июня, хотя санатории с медицинской лицензией возобновили свою работу в начале лета.

Стоит сказать, что многие земляки решили провести отпуск в Краснодарском крае еще и по тому, что смогли вернуть часть потраченных денег. Туристы воспользовались курортным кэшбеком и приобрели себе путевки на побережье.

Как оказалось, в топ спроса среди туристов отели, работающие по системе «все включено», не вошли. Отдыхающих такой ленивый отпуск не заинтересовал. Земляки отдали предпочтение каникулам с пользой для организма.

В основном жители России выбирают для субсидированного отдыха – Сочи. Курорт оказался популярен даже в межсезонье. Оно и понятно – отсюда в любой момент можно рвануть на Красную Поляну, чтобы подышать горным воздухом и насладиться прогулкой по канатной дороге.