«Безобидная» петарда в День рождения: В Краснодаре фейерверк стал причиной сильнейшего пожара в микрорайоне Гидрострой

Скрин из видео соцсетей

В Краснодаре жители ЖК «Трилогия» на улице Невкипелого отмечали День рождение с размахом. Главным сюрпризом на празднике стал мощнейший фейерверк. Жители близлежащих домов рассказывают, что слышали не менее ста залпов. Но искры попали на высохшую траву поля в микрорайоне Гидрострой. Огонь запылал в считанные секунды. Зарево сильнейшего пожара освятило многоэтажки. Люди в ужасе отскакивали от окон – боялись, что пламя распространиться на жилые дома.

- Это кто же догадался запустить фейерверк в такую катастрофическую засуху? Они и себя, и нас поставили под удар, - рассказал бывший военный, очевидец происшествия из дома на улице Невкипелого. – Здесь часто устраивают подобный «праздник огня». Как-то наблюдал, что в соседнем доме стреляли петардами прямо из окон. Элементарной техники безопасности при обращении с пиротехникой не соблюдают, вот и результат.

Подразделения МЧС России констатировали, что площадь пожара превысила 150 квадратных метров.

- На месте работает 3 отделения пожарных и сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для установления причин и всех обстоятельств происшедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что по данным Краснодарского ЦГМС с 3 по 5 сентября в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность 4-5 класса. Вероятность возникновения происшествий очень велика.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Краснодаре из-за фейерверка вспыхнул балкон многоэтажки.